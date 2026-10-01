Svijet

Indijski kapetan aviona FlyDubai proglašen herojem

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Objavljeno prije 12 minuta

Indijski kapetan, koji je upravljao avionom kompanije FlyDubai u trenutku kada ga je kopilot izbo nožem u očiglednom pokušaju izazivanja pada letjelice, proglašen je herojem, a njegovi postupci kojima je spriječio katastrofu naišli su na pohvale svjetskih lidera

Kapetan Smit Machchhar, porijeklom iz indijskog finansijskog centra Mumbaija, teško je povrijeđen dok su putnici hrlili u pilotsku kabinu i savladavali napadača usred dramatičnih scena koje su se odvijale u srijedu, dok je Boeing 737 naglo ponirao, navode svjedoci i izraelske vlasti.

Zbog napada je avion, koji je prevozio 174 osobe iz Dubaija (Ujedinjeni Arapski Emirati) za Tel Aviv (Izrael), morao prinudno sletjeti u Tabuk, na sjeverozapadu Saudijske Arabije,pišu Vijesti

Machchhar je prevezen u bolnicu i njegovo stanje je stabilno, saopštila je kasno u srijedu Ambasada Indije u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije. Službenici ambasade bili su u kontaktu s njegovom porodicom i saudijskim vlastima.

Indijski premijer Narendra Modi u četvrtak je nazvao Machchhara herojem.

– Suočen s najvećom opasnošću i uprkos teškim povredama, pokazao je ogromnu hrabrost i nepokolebljivu odlučnost da zaštiti živote drugih. Njegova hrabrost pomogla je da se spasu stotine života i spriječi velika tragedija – napisao je Modi na platformi X.

O Machchharu se u javnosti zna malo toga, ali prema njegovom LinkedIn profilu, već oko četiri godine radi za kompaniju FlyDubai. Prije nego što se pridružio toj aviokompaniji, proveo je 11 godina u SpiceJetu, indijskom niskobudžetnom avioprijevozniku, gdje je obavljao dužnosti višeg kapetana i kapetana instruktora za obuku u letu.


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