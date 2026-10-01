Putujete avionom kroz EU: Ovo su nova pravila

Putnici u Evropskoj uniji dobit će jasnija prava u vezi s ručnim prtljagom, uključujući pravo na besplatan manji lični predmet u kabini, dok će aviokompanije morati transparentnije prikazivati cijene karata koje uključuju veću kabinsku torbu, u okviru najopsežnije reforme prava putnika u zračnom saobraćaju u više od dvije decenije.Prema konačnom dogovoru institucija EU-a, svaki putnik imat će pravo bez dodatne naknade unijeti u avion jedan lični predmet, poput manje torbe ili ruksaka.

On mora stati ispod sjedišta ispred putnika ili biti maksimalnih dimenzija 40 x 30 x 15 centimetara.

Za veći komad ručnog prtljaga pravila su drugačija. Aviokompanije neće biti obavezne da ga uključe besplatno u svaku kartu, ali će pri rezervaciji morati omogućiti znatno jasnije poređenje cijena. Cijena karte koja uključuje ručni prtljag morat će biti prikazana prije početka procesa rezervacije, dok će prijevoznici i dalje moći nuditi jeftiniju tarifu putnicima koji odluče putovati bez takve torbe.

Euronews navodi da bi nova pravila mogla početi da se primjenjuju najranije u oktobru 2027. godine. Evropska komisija precizira da će se nova pravila početi primjenjivati 12 mjeseci nakon njihovog formalnog usvajanja i objavljivanja u Službenom listu Evropske unije,pišu Vijesti

Pored pitanja prtljaga, novim pravilima uređuju se i prava putnika u slučajevima kašnjenja i otkazivanja letova, postupak podnošenja zahtjeva za naknadu te pomoć putnicima s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću. Porodice će imati pravo da djeca mlađa od 14 godina sjede pored osobe koja ih prati bez dodatne naknade.

Nova pravila također zabranjuju praksu prema kojoj aviokompanija može putniku uskratiti povratni let samo zato što nije iskoristio odlazni dio povratne karte.

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