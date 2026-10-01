Cijene nafte pale, oporavak izvoza iz Zaljeva ublažio strah od nestašice

Cijene nafte pale su u četvrtak oko jedan posto, jer su oporavak izvoza sirove nafte iz Perzijskog zaljeva i neočekivani rast američkih zaliha ublažili zabrinutost zbog snabdijevanja, dok investitori prate obnovljene diplomatske kontakte Sjedinjenih Američkih Država i IranaTerminski ugovori za naftu Brent pojeftinili su za 1,1 posto, na 96,92 dolara po barelu, dok je američka nafta West Texas Intermediate (WTI) pala za 1,4 posto, na 89,18 dolara po barelu, piše Reuters.

Obje referentne vrste nafte u srijedu su poskupjele za oko dolar po barelu. Brent je u septembru zabilježio rast od približno 14 posto, najveći mjesečni rast od jula, dok je WTI ojačao oko pet posto,pišu Vijesti

Pritisku na cijene doprinijelo je postepeno normaliziranje izvoza iz zaljevske regije. Saudijska Arabija ponovo je počela utovarivati naftu u tankere u luci Yanbu, nakon što je ranije obnovila rad na naftovodu Istok-Zapad.

Istovremeno su američke zalihe sirove nafte u sedmici zaključno s 25. septembrom porasle za 922.000 barela, na 427,3 miliona barela, pokazali su podaci američke Uprave za energetske informacije.

Tržišta prate i nove diplomatske kontakte Washingtona i Teherana. Iran je u srijedu saopćio da je dobio američki odgovor na svoj najnoviji prijedlog za obnovu propalog sporazuma o prekidu vatre u Zaljevu.

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