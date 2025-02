Jemenski Husi izlaze iz rata u Gazi osnaženi i sa više neprijatelja

Husi su prošli kroz neku vrstu transformacije u svojoj reputaciji od početka izraelskog rata u Gazi u oktobru 2023. godine.

Pobunjenička grupa sa krajnjeg sjevera Jemena, Husi, borili su se protiv jemenske vlade i koalicije predvođene Saudijskom Arabijom skoro deceniju, dokazujući stepen vojne sposobnosti, imali su malu sposobnost da projektuju moć na regionalnom nivou, iako su povremeno ispalili projektile i dronove prema Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

I na domaćem planu, među mnogim Jemencima, bili su nepopularni, a njihovi neprijatelji su ih smatrali teokratskom i represivnom grupom koja je htjela okončati jemensku republiku – čak i dok je iranski saveznik branio njihovo preuzimanje većeg dijela Jemena kao narodnu revoluciju.

Mnogo toga se promijenilo u proteklih 16 mjeseci kako su Husi demonstrirali svoje sposobnosti – ispaljivanje projektila duboko u Izrael i nanošenje štete – kao i njihovu spremnost da izazovu Zapad i napadnu brodarstvo u morima oko Jemena, a sve to navodno kao podrška Palestincima u Gazi.

Za te akcije, među mnogima u regiji i šire, Husi su postali simbol otpora Izraelu i Zapadu i pravi predstavnik jemenske države.

I na domaćem planu, pokazalo se da je neprijateljima grupe teško kritikovati njihove postupke u podršci Palestincima, što je popularna pozicija u zemlji koja je uporno propalestinska kao Jemen.

“Vođstvo Husi nije se plašilo Sjedinjenih Američkih Država ili bilo koje druge zapadne sile”, rekao je Abdullah Yahia, maturant srednje škole iz Sane. “Ponuda podrške Gazi pravi je pokazatelj hrabrosti i humanosti. Zbog toga sam promijenio pogled na Huse.”

“Uspjeli su znatno povećati svoju popularnost,” rekao je Adel Dashela, postdoktorski istraživač u Columbia Global Centers – Amman, za Al Jazeeru. “Bezbroj ljudi širom svijeta osjeća da je Gaza nepravedno tretirana, te da je svaki čin podrške njenom stanovništvu pohvalan.”

Na vojnom planu, Dashela vjeruje da je pravi uticaj akcija Husa bio na globalnu brodarsku industriju, a ne na njihove napade na Izrael – koji su prouzrokovali samo ograničenu štetu.

Mnoge brodarske kompanije sada izbjegavaju Crveno more – vitalnu međunarodnu brodsku rutu – zbog napada Husa koje odmazde predvođene SAD-om nisu uspjele zaustaviti. Napadi na brodove – koji su, prema podacima nevladine organizacije Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), brojili više od 200 od početka rata – povećali su troškove brodskog transporta i doveli do drastičnog pada prometovanja tereta kroz Suecki kanal u Egiptu.

Sve u svemu, Husi su ojačali i ohrabrili se, u vrijeme kada Iran i proiranske grupe u širem regionu – poput palestinske grupe Hamas i libanske grupe Hezbollah – izgledaju slabije.

“Više se ne zadovoljavaju fokusiranjem samo na Jemen, ne mogu se zanemariti rastuće ambicije [Husa] da popune prazninu koju je ostavila iranska osovina koja se raspada”, napisale su Beth Sanner, bivša zamjenica direktora američke nacionalne obavještajne službe, i Jennifer Kavanagh, viša saradnica i direktorica vojnih analiza pri Odbrambenim prioritetima prošlog mjeseca u članku za Foreign Policy.

Još neprijatelja

Nakon što je dogovoreno primirje u Gazi 16. januara, vođa grupe Abdel-Malik al-Houthi upozorio je da će se napadi na Izrael nastaviti ako primirje bude prekršeno, ovo je prijetnja koja se ponavlja. A 20. januara, dan nakon početka primirja, visoki zvaničnik Husa Mohamed Ali al-Houthi rekao je da grupa posjeduje rakete “sa 100 posto tačnosti”.

“Ko misli da pretjerujemo, treba da preispita naše napade na brodove povezane s Izraelom”, dodao je.

Husi su od lokalne prijetnje prešli u onu koja sada predstavlja direktan izazov za izraelske i zapadne interese, koji su sada više fokusirani na pronalaženje načina da poraze, ili barem ozbiljno oslabe, Huse.

SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo počele su bombardovati ciljeve Husa u Jemenu u januaru 2024., a Izrael je također izveo napade. Izraelski ministar odbrane Israel Katz rekao je da će njegova zemlja “loviti” vođe Husa.

SAD su sada preimenovali Huse u “stranu terorističku organizaciju” – što je bio jedan od prvih poteza predsjednika Donalda Trumpa u svom novom mandatu.

U saopštenju Bijele kuće objašnjeno je da je američka politika sada sarađivati s regionalnim partnerima na eliminaciji sposobnosti i operaciji Husa te ih lišiti resursa.

“Američka preimenovanja grupe Husa kao strane terorističke organizacije dio je šire kampanje Zapada protiv iranskih zastupnika u regiji”, rekao je za Al Jazeeru Abdusalam Mohammed šef jemenskog Abaad studija i istraživačkog centra.

“Preimenovanje Husa očekujem je uvod u [širu] zapadnu vojnu operaciju za slabljenje ili razbijanje Husa.”

Rezolucija je razbjesnila Huse, koji kažu da SAD namjeravaju pogoršati patnju jemenskog naroda zbog njihove podrške Palestincima.

Politički ured Husa u Sani pozvao je “slobodne nacije” da osude odluku SAD-a, navodeći: “Naše oružane snage će ostati u pripravnosti i spremne za svaku vojnu eskalaciju u Jemenu.”

“Označavanjem kao teroristička grupa Husi su izgubili priliku da riješe sukob u Jemenu kroz mirovne pregovore. Čini se da je Zapad sada skloniji eliminaciji grupe umjesto da je uključi u sveobuhvatan diplomatski proces”, rekao je Mohammed.

Husima neće biti dozvoljeno da “djeluju bez kontrole”, rekao je Khalfan al-Touqi, omanski politički i ekonomski analitičar. “Nakon slabljenja drugih iranskih zastupnika u regiji, Zapad – posebno SAD i Velika Britanija – vide ovo kao zlatnu priliku da se što više umanji moć grupe Husa”, dodao je.

Al-Touqi tvrdi da će vlade SAD-a, Evrope, Izraela i Bliskog istoka dati prioritet slabljenju grupe Husa u narednim mjesecima.

“Imamo jasne dokaze o tome šta se dogodilo iranskim saveznicima u Libanu, Iraku i Siriji. Sada je samo jedna grupa koju podržava Iran i dalje značajno uticajna: Husi. Međutim, ova grupa ne može beskonačno održavati svoju snagu”, rekao je al-Touqi.

Dodao je: “Predsjednik Trump vidi grupu Husa kao značajan problem. Kao rezultat toga, vjerovatno će mobilizirati snage da cilja i oslabi Huse. Iako oni možda neće biti potpuno eliminisani, njihove sposobnosti će nesumnjivo biti smanjene.”

Teški za poraziti

Međutim, Husi su i ranije bili potcijenjeni – ako ništa drugo, to je njihova sposobnost da prežive suočeni s naizgled mnogo jačim neprijateljima koja je doprinijela njihovom vjerovanju u božansku sposobnost da savladaju protivnike.

Ali bi grupa također vjerovatno pozdravila regionalnu deeskalaciju i priliku da proglasi pobjedu nad Izraelom.

“Prestanak rata u Gazi bio bi spas za Huse,” rekao je Ayed al-Manna, kuvajtski akademik i politički istraživač. “Grupa bi smanjila svoje operacije, jer ne bi imala opravdanje za nastavak takvih napada na brodske rute.”

Ako se sukob u Gazi ponovo zaoštri, a Husi nastave s napadima na Izrael i brodove u Crvenom moru, tada bi se jemenska grupa mogla naći pod jačim napadom nego prije.

Neki su sugerisali da bi to moglo dovesti do toga da se Husi suoče sa sličnom sudbinom kao i drugog iranskog saveznika, sirijskog predsjednika Bashara al-Assada, koji je svrgnut u decembru, ili da bi vodstvo jemenske grupe moglo biti ubijeno, kao što je bio veći dio vodstva libanske grupe Hezbollah.

Dok su Husi u istom proiranskom taboru, postoje jasne razlike – uključujući i to da Izrael i Zapad izgleda nemaju iste obavještajne podatke o Husima kao što su imali o Hezbollahu i Hamasu, te da su Husi već izdržali godine koalicionog bombardovanja predvođene Saudijskom Arabijom i preživjeli.

“Grupa Husi još uvijek su značajno snažni – posjeduje ogromne arsenale, hiljade boraca, čvrstu kontrolu nad svojim teritorijama i, što je najvažnije, slabost svojih jemenskih protivnika”, rekao je Mohammed al-Samaei, politički istraživač i novinar iz Taiza.

Ovi faktori, primetio je al-Samaei, omogućavaju grupi da izdrži sukobe sa lokalnim i stranim snagama.

“Čak i ako jemenska vlada, uz podršku zapadnih sila, pokrene novu ofanzivu protiv Husa, njihov brzi kolaps – slično onome što se dogodilo s Assadovim režimom u Siriji – nije zagarantovan”, prenosi AJB.

