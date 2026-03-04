Nedim Sladić otkriva očekuje li nas pogoršanje vremena i zašto je neophodan oprez

Temperature zraka u 07 sati: Sokolac -5 stupnjeva, Bjelašnica, Bugojno, Drvar i Livno -1, Ivan Sedlo 0, Sanski Most, Srebrenica i Zenica 1, Bihać, Bijeljina, Prijedor i Tuzla 2, Banja Luka i Sarajevo 3, Doboj 4, Mostar 5, Trebinje 7 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 952 milibara, za 10 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupni porast oblačnosti. Krajam dana i tokom noći se očekuje i slaba kiša. Na vrhovima planina slab snijeg. Vjetar slab u sjevernim područjima sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Najviša dnevna od 13 do 19 stepeni.

O vremenu se oglasio i poznati bh. meteorolog Nedim Sladić, koji kaže da nas narednih čeka dosta sunca.

– Malo vedrijih vijesti u ovom ludilu. Nakon prolazno vrlo malo slabe kiše u četvrtak, period pred nama ne donosi bitnija meteorološka dešavanja. Mirno, suho i većinom stabilno uz dosta sunca. Pravi ranoproljetni ugođaj. No, oprezno s proljetnim čišćenjem dvorišta – poručuje Sladić.

U Sarajevu sunčano uz postupno naoblačenje poslije podne. Kiša se očekuje tokom noći. Najviša dnevna oko 15 stepeni, prenosi Avaz.

