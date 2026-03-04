Koje vrste orašastih plodova mogu pomoći kod prirodnog snižavanja krvnog pritiska

Kako navodi Health, ovo su četiri vrste orašastih plodova koje možete dodati u svoju prehranu za bolji krvni pritisak i zdravlje srca.

Bademi

Kao i većina drugih orašastih plodova, bademi su dobar izvor vlakana i biljnih proteina. Studije su pokazale da prehrana bogata ovim hranjivim tvarima može smanjiti rizik od visokog krvnog pritiska (hipertenzije).

Bademi također sadrže mikronutrijente koji mogu pomoći kod visokog krvnog pritiska uključujući magnezij i vitamin E.

Naime, 28,3 grama badema sadrži 76,5 miligrama magnezija, odnosno 18-25 posto preporučenog dnevnog unosa, ovisno o spolu i dobi. Istraživanja su pokazala da je prehrana bogata magnezijem povezana s nižim rizikom od hipertenzije, iako je potrebno više dokaza.

Vitamin E djeluje kao antioksidans pa bi mogao ograničiti spojeve koji oštećuju stanice, a nazivaju se slobodni radikali, a koji igraju ulogu u razvoju srčanih bolesti. Međutim, veze između vitamina E i nižeg krvnog pritiska obično su nekonzistentne u istraživanjima.

Studije koje istražuju vezu između konzumacije badema i hipertenzije u stvarnom svijetu pokazale su obećavajuće rezultate, iako je većina otkrila da jedenje badema snižava dijastolički krvni pritisak (donji broj u očitanju), a ne sistolički krvni pritisak (gornji broj).

Orasi

Orasi su dobar izvor proteina i vlakana, ali su također bogati polinezasićenim ili zdravim mastima. Samo 30 grama (14 polovica oraha) sadrži 13,4 grama polinezasićenih masti, koje uključuju omega-3 i omega-6 masne kiseline.

Ove zdrave masti imaju niz dobrobiti za zdravlje srca – omega-3 mogu pomoći u snižavanju nivoa triglicerida (masti) u krvi i smanjiti rizik od nepravilnog otkucaja srca, dok omega-6 mogu pomoći u kontroli šećera u krvi. Obje mogu pomoći u snižavanju krvnog pritiska.

Istraživanja o tome kako jedenje oraha utječe na krvni pritisak su malo mješovitija. Neka istraživanja su otkrila da je jedenje više oraha povezano s boljim sistoličkim krvnim tlakom (najviši broj u očitanju) i boljom kontrolom krvnog tlaka općenito. Međutim, druga nisu pronašla nikakvu vezu ili su rezultati bili mješoviti.

Pistacije

Pistacije sadrže nekoliko zdravih hranjivih tvari, uključujući proteine, vlakna i neke zdrave masti, a sve su one povezane s boljim krvnim pritiskom.

Pistacije također sadrže hranjive tvari korisne za srce kao što su antioksidansi i kalij.

Ovi orašasti plodovi sadrže brojne antioksidanse, uključujući beta-karoten, lutein i zeaksantin te vitamin C. Antioksidansi pomažu u smanjenju oksidativnog stresa, neravnoteže štetnih spojeva slobodnih radikala u tijelu. To bi moglo pomoći u regulaciji krvnog pritiska.

Otprilike 190 grama pistacija sadrži osam posto preporučenog dnevnog unosa kalija za muškarce i 11 posto za žene. Kalij pomaže opuštanju krvnih žila i uklanja višak natrija iz tijela, što oboje može poboljšati krvni pritisak.

Neka istraživanja sugerišu da dodavanje pistacija u prehranu umjesto druge hrane može smanjiti sistolički krvni pritisak, iako su rezultati nedosljedni pa je potrebno više istraživanja.

Brazilski oraščići

Brazilski oraščići su veliki orašasti plodovi bogati brojnim hranjivim tvarima korisnim za srce. Samo šest brazilskih orašastih plodova sadrži 2,1 gram vlakana, četiri grama proteina i 6,9 grama zdravih polinezasićenih masti.

Prehrana bogata ovim makronutrijentima može podržati zdraviji krvni pritisak. Ovi orašasti plodovi su također odličan izvor selena.

Zapravo, samo jedan brazilski orah sadrži između 68 i 91 mikrograma selena, samo pazite da ograničite unos na najviše 400 mikrograma selena dnevno.

U malim prehrambenim dozama selen može pomoći u smanjenju upale i potencijalno podržati zdravlje srca. Jedna studija iz 2024. godine pronašla je povezanost između veće konzumacije selena i nižeg rizika od visokog krvnog pritiska, ali potrebna su daljnja istraživanja, prenosi Klix.

