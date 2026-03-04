Sanchez direktno odgovorio Trumpu: Ponosniji smo nego ikad što smo Španci, nećemo biti saučesnici u nečemu što je loše

Na početku obraćanja, Sanchez je izrazio solidarnost s arapskim zemljama.

“Prije svega želim izraziti solidarnost španskog naroda sa zemljama koje je iranski režim nezakonito napao”, naveo je.

Nakon toga, osvrnuo se generalno na situaciju na Bliskom istoku.

“Niko sa sigurnošću ne zna što će se sada dogoditi. Ciljevi onih koji su pokrenuli prvi napad uopće nisu jasni. Moramo biti spremni na mogućnost da će ovo biti dug rat. Stav Španije se može sažeti u riječima – ne ratu”, naveo je španski premijer.

Nakon toga, Sanchez se osvrnuo i na američku administraciju.

“Prije 23 godine, druga američka administracija nas je uvukla u još jedan rat na Bliskom istoku. To je bilo neprihvatljivo. Nakon sukoba s Iranom neće se pojaviti pravedniji međunarodni poredak”, poručio je.

Pojasnio je i šta je stav španske vlade.

“S obzirom na ovu situaciju, progresivna koaliciona vlada će učiniti isto što je učinila i u drugim sukobima. Nadalje, sarađivat ćemo sa svim zemljama u regiji koje se zalažu za mir. Vlada će nastaviti zahtijevati prekid neprijateljstava i diplomatsko rješenje ovog rata”, jasan je Sanchez.

Naglasio je i kako Španija ne prihvata da svijet mora rješavati probleme kroz sukobe.

“Ne možemo igrati ruski rulet s budućnošću miliona ljudi. Nećemo biti saučesnici u nečemu što je loše za svijet samo iz straha od odmazde od nekoga. U ovakvim trenucima osjećamo ponosnije nego ikad što smo Španci. Budućnost nije napisana, spirala nasilja koju neki uzimaju zdravo za gotovo nije neizbježna”, rekao je, prenosi Klix.

