Horoskopski znakovi koji su najopasniji kad su gladni

Svi znamo onaj osjećaj kad glad ne pogađa samo želudac, nego i živce. Neki ljudi tada postanu tiši, neki nervozniji, a neki… jednostavno opasni za okolinu. Astrologija, naravno, ima objašnjenje i za to. Naime, određeni horoskopski znakovi puno teže podnose glad i u takvim trenucima pokazuju svoju najneugodniju stranu. Ako ne želite verbalni obračun, pasivno-agresivne komentare ili hladni bijes, možda je pametno da im u tim trenucima prvo ponudite nešto za pojesti.

Ovan

Kad je Ovan gladan, nema vremena za strpljenje ni diplomatske razgovore. Njegova prirodna impulzivnost tada dolazi do punog izražaja. Gladnom Ovnu sve ide presporo, svi su iritantni i svaka sitnica može postati razlog za konflikt. Njegov bijes obično je kratak, ali intenzivan – poput eksplozije koja prestaje čim se pojavi hrana. Savjet je jednostavan: nahranite ga prije nego što progovori.

Lav

Lav teško podnosi osjećaj da mu nešto uskraćuje zadovoljstvo, a glad to svakako jest. Kad je gladan, Lav postaje dramatičan, razdražljiv i uvjeren da ga svijet namjerno sabotira. Očekuje da netko primijeti njegovu patnju i riješi problem, po mogućnosti odmah. Ako se to ne dogodi, slijedi ledena šutnja ili teatralni prigovori. Hrana ovdje ne služi samo za sitost, nego i za vraćanje Lavova osjećaja da je sve opet pod kontrolom.

Škorpion

Gladni Škorpion možda neće vikati, ali će postati emocionalno opasan. Njegova tišina tada nije mir, nego priprema za suptilne ubode. Sarkazam, hladni pogledi i pasivno-agresivne primjedbe znak su da mu razina šećera u krvi opasno pada. Škorpion pamti tko ga je u tom stanju ignorirao, pa je pametno reagirati na vrijeme. Hrana je, u ovom slučaju, i preventivna mjera.

Jarac

Jarac je inače discipliniran i samokontroliran, ali glad mu polako troši živce. Kad je gladan, postaje krut, kritičan i emocionalno nedostupan. Sve mu smeta, svi su neorganizirani i nitko ništa ne radi kako treba. Iako neće otvoreno pokazati bijes, atmosfera oko gladnog Jarca postaje teška i napeta. Najbolje ga je pustiti da pojede u miru i vrati se svojoj racionalnoj verziji.

Blizanci

Gladni Blizanci su kaotični. Njihove misli postaju raspršene, komunikacija agresivnija, a humor – ako ga ima – poprima oštru notu. U jednom trenutku mogu biti nervozni, u drugom preglasni, a u trećem potpuno nezainteresirani za sve oko sebe. Hrana ih brzo vraća u ravnotežu, ali dok se to ne dogodi, njihova promjenjiva energija može iscrpiti cijelo društvo, piše index.

