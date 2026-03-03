Retrogradni Merkur će najviše uticati na ovih 5 znakova Zodijaka: Evo šta treba da radite…

Astrolog Vera Golubenko je otkrila koji će kineski horoskopski znaci takođe biti posebno pod uticajem Merkura do 20. marta, piše stil.

Retrogradni Merkur ima lošu reputaciju. Kada planeta koja upravlja komunikacijom počne da „klizi unazad“, komunikacija pre svega pati. Međutim, astrolozi kažu da ovaj period ima svoje prednosti — omogućava vam da se vratite nezavršenim poslovima i konačno zaokružite labave krajeve.

Merkur će 2026. godine „ići“ u suprotnom smjeru tri puta:

od 26. februara do 20. marta – 23 dana,

od 29. juna do 23. jula – 25 dana,

od 24. oktobra do 13. novembra – 21 dan.

Prva retrogradna kretnja u godini proći će kroz sazviježđe Riba i dostići će vrhunac u koridoru pomračenja. Ovo će biti najznačajnija u godini.

Ribe imaju mističnu reputaciju; u astrologiji simbolizuju duboka osećanja i odgovorne su za podsvijest i vjeru. Zato se nemojte iznenaditi ako vam se glava zamagli, a intuicija počne da prevladava nad logikom, a emocije nad razumom.

Prvi retrogradni period će posebno pogoditi Blizance, Raka, Lava, Jarca i Ribe. Astrolog Vera Golubenko je otkrila koji će kineski horoskopski znaci takođe biti posebno pod uticajem Merkura do 20. marta.



Merkur i sunce

Pacov

Oni rođeni u godini Pacova mogu doživeti neočekivani povratak iz prošlosti. Bivši partner od koga ste najmanje očekivali da čujete može vam pisati. Ako do kontakta dođe, pokušajte da bude kratak i površan i ne dozvolite da vas emocije zarobe u starim obrascima. Najbolje je da ovoj osobi ne date drugu šansu. Tokom retrogradnog Merkura, rizik od ponovne povrede je visok. Izgradnja zdrave veze je sada nemoguća, ali doživljavanje emocionalnih rolerkostera je sasvim moguće. Najmudrija odluka je da jednom za svagda prekinete ovu vezu. Zaštitite svoje emocionalno stanje i vodite računa o sebi.

Zmaj

Rođeni u godini Zmaja trebalo bi da obrate više pažnje na dokumenta, jer su moguće greške i kucarske greške. Proverite sva dokumenta, bilo da su poslovna ili lična. Čak i mala greška može dovesti do ozbiljnih problema u budućnosti. Tokom ovog perioda, verovatni su tehnički kvarovi i zamrzavanje važnih veb stranica i aplikacija. Ako planirate da prebacite veliku sumu ili platite usluge, obavezno proverite da li je uplata stigla do primaoca. Tokom retrogradnog Merkura, novac se lako može izgubiti u transportu. Ne oklijevajte da sačuvate račune i snimke ekrana potvrda. Oni mogu biti vaš jedini dokaz ako nešto krene naopako.

Konj

Oni koji su rođeni u godini Konja rizikuju da naprave greške, čije će posledice zahtevati ispravljanje do kraja godine. Važno je sada usporiti: tokom retrogradnog Merkura, možete se osećati rasejano i biće izuzetno teško fokusirati se i trezveno proceniti svoje planove. Postoji veliki rizik od gubitka važnih dokumenata, zaboravljanja sastanaka ili propuštanja rokova. Ako nešto ne ide po planu, ne pokušavajte da forsirate stvari; pauza je sada bezbednija od rizične žurbe. Najbolje je odložiti sve nove poduhvate. Sada je vrijeme da se završe tekući projekti i završe stari nedovršeni poslovi.

Majmun

Tokom ovog perioda, sukobi mogu nastati niotkuda. Čak i voljene osobe do kojih ste iskreno marili mogu odgovoriti ne zahvalnošću, već nezadovoljstvom ili agresijom. Pokušajte da izbegavate duge rasprave; što više reči koristite, veći je rizik da se zbunite i kažete previše. Najbolje je, ako je moguće, da se distancirate od takvih ljudi. Takođe bi trebalo da obratite više pažnje na svoju ishranu. Moguća su trovanja, gastrointestinalni poremećaji i drugi problemi sa varenjem. Izbegavajte isprobavanje nove hrane i pažljivo provjeravajte datume isteka kako biste izbegli zdravstvene rizike.

Pijetao

Period retrogradnog Merkura može biti izazovan za vaše zdravlje. Najbolje je da sada izbegavate ekstremne sportove i rizične aktivnosti. Čak i redovne treninge treba raditi polako – rizik od istegnuća mišića ili manjih povreda je veći nego obično. Odvojite vrijeme i budite pažljivi čak i u rutinskim kućnim poslovima. Izbjegavajte donošenje impulsivnih odluka, bilo na poslu ili u ličnom životu. Žurba će dovesti do katastrofe, a svi novi planovi rizikuju da budu propali iz razloga koji su van vaše kontrole. Ako osjetite da postajete nemirni ili anksiozni, napravite pauzu i ponovo se fokusirajte – ovo će vas spasiti od mnogih grešaka.

