Trump rekao da će prekinuti sve trgovinske odnose sa Španjolskom. Stigao mu odgovor

ŠPANJOLSKA vlada odgovorila je na prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će “prekinuti svu trgovinu” sa Španjolskom, koju je nazvao “užasnim” saveznikom zbog navodne nesuradnje u vezi s vojnim bazama. U priopćenju je izvršna vlast poručila da, ako Washington želi preispitati trgovinske odnose, “to će morati učiniti poštujući autonomiju privatnih tvrtki, međunarodno pravo i bilateralne sporazume između Europske unije i SAD-a”, piše RTVE.es.Članica NATO-a

Iz vlade su također branili stav da je Španjolska “ključna članica NATO-a” koja ispunjava svoje obveze i “značajno doprinosi” obrani europskog teritorija. “Također smo izvozna sila EU-a i pouzdan trgovinski partner za 195 zemalja svijeta, uključujući SAD, s kojim održavamo povijesni i obostrano koristan trgovinski odnos”, poručili su.

Unatoč svemu, iz Madrida su naznačili da Španjolska raspolaže potrebnim resursima za ublažavanje mogućih udaraca, pomoć sektorima koji bi mogli biti pogođeni i za diversifikaciju opskrbnih lanaca. U svakom slučaju, volja vlade “jest i uvijek će biti zalaganje za slobodnu trgovinu i gospodarsku suradnju među zemljama”, a sve to uz “međusobno poštovanje” i “poštivanje međunarodnog prava”,piše Index

