Sat ide unaprijed ranije nego što mislite: Evo tačnog datuma kada gubimo sat sna

Kazaljke pomjeramo u noći između subote, 29. marta, i nedjelje, 30. marta, kada sat sa 2:00 prelazi na 3:00 sata. To znači da zvanično prelazimo na ljetni režim i gubimo 60 minuta odmora, ali dobijamo duže i svjetlije dane.

Mnogi ovaj prelazak doživljavaju kao mini „džet-leg“. Umor, pad koncentracije i razdražljivost česte su posljedice nagle promjene ritma. Naš unutrašnji biološki sat ne prati administrativne odluke, pa mu treba vremena da se prilagodi.

Stručnjaci savjetuju da se organizam pripremi nekoliko dana ranije. Odlazak na spavanje 15 minuta ranije, izlaganje jutarnjem svjetlu odmah po buđenju te izbjegavanje teške hrane i ekrana pred spavanje mogu znatno ublažiti šok za tijelo.

Iako se u Evropi godinama raspravlja o ukidanju pomjeranja sata, praksa je i dalje na snazi. Zato je najbolje da se na vrijeme pripremite – kako bi vam duži dan donio više energije, a ne umor koji će vas pratiti cijele sedmice, prenosi Novi.

Facebook komentari