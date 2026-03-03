Sljedeći iranski udar mogao bi da pogodi “Ahilovu petu Izraela”

Pad Levijatana: sljedeći iranski udar mogao bi da pogodi mediteranski gas

Iran je već pokazao da je spreman da napada američke imovine.

Napad na NATO bazu u Akrotiriju na Kipru bio je predupredni udarac.

Sada, pravi cilj je energija.

Kipar i Izrael sjede na ogromnim rezervama prirodnog gasa u Istočnom Mediteranu — polja kao što su Levijatan, Tamar i Afrodita.

Evo zašto Iran može da aktivira napadačku akciju — i zašto Kipar i Izrael treba da budu na visokom stepenu pripravnosti:

Izraelova energetska Ahilova peta.

Izrael je upravo zatvorio polje Kariš usljed rastajućih tenzija. Potpuni napad na Levijatan i Tamar “izbrisao” bi 71% izraelske električne energije. Zemlja bi stajala, primorana da koristi skupi i zagađujući dizel da bi održala snabdjevanje strujom. To nije samo ekonomska kriza — to je strateški kolaps.

Globalni šokovi.

Ako pogodi Mediteran, ne napada samo Tel Aviv, već potresa cijeli svijet. Ako Iran istovremeno blokira Hormuški moreuz — kroz koji prolazi 20 posto svjetske nafte — i uništi kiparske terminale za izvoz, cijene energije će eksplodirati. Kipar snabdjeva Grčku i EU. Brisel će osjetiti posljedice prije nego što Nikozija i primjeti.

Nezaštićene platforme.

Kipar nema ozbiljnu protivvazdušnu odbranu koja bi zaštitila svoje platforme Afrodita i Glaukos. Ove plutajuće platforme su laka meta. Protiv iranskih dronova i raketa, one su potpuno ranjive. A sa NATO-om koji ne želi da pokrene direktni rat sa Teheranom, Kipar bi mogao ostati sam.

