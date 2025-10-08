Leon Lučić usred dana upucao čovjeka u Zagrebu. Zašto je uopće bio na slobodi?

Podsjetimo, Lučić je postao poznat široj javnosti zahvaljujući ulozi u RTL-ovoj seriji “Krim tim 2”. Lučićeva karijera nakon policijske službe i glumačkog angažmana obilježena je nizom kaznenih djela, uključujući pokušaj iznude, prijetnje smrću i fizičke napade.U osobnim podacima u zadnjem sudskom dokumentu koji je javno dostupan stoji da je riječ o osuđivanoj osobi.

Suđenje za iznudu još nije gotovo

Postupak zbog kojeg je Lučić postao poznat široj javnosti, onaj za pokušaj iznude poduzetnika Marija Dražića, u kojem je i sam Lučić teško ozlijeđen, još nije okončan.

Suđenje je prije nekoliko mjeseci nastavljeno na Općinskom sudu u Gospiću. Svi se još sjećaju Lučićevog ispada tijekom privođenja na karlovački sud. Okomio se na novinare pljuvao prema njima i vikao: “Gdje ste novinari, bando destruktivna! J*** vam mater”.

Zašto je na slobodi?

Nakon šest mjeseci istražnog zatvora pušten je da se, kao i ostali akteri tog slučaja, brani sa slobode.

Osim zbog tog pokušaja iznude, Lučić je bio optužen i zbog prijetnji poduzetniku Josipu Galincu još 2016. godine. Prijetio je da će mu uništiti turističku sezonu u Dugoj uvali jer mu je ovaj navodno uznemiravao podzakupce. No, prije nekoliko tjedana Galinac je povukao prijavu, pa je protiv Lučića donesena odbijajuća presuda. Na prvom suđenju bio je proglašen krivim i kažnjen uvjetno.

Iznuđivao udovicu HOS-ovca

Lučić je bio uhićen i u lipnju ove godine kada je USKOK protiv njega i još petorice pokrenuo istragu zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti, poticanje na zlouporabu i pokušaj iznude.

USKOK Lučića tereti da je od više policajaca tražio povjerljive informacije iz sustava Ministarstva unutarnjih poslova. Te informacije su se odnosile na osobe koje su istraživane, a Lučića su zanimali razlozi i sadržaj tih izvida. Podatke je dobivao iako na njih nije imao pravo.

Dobivene informacije iskoristio je za pokušaj iznude nad Zdenkom M. i njezinim sinom Ivanom. Zdenka M. je udovica Tomislava M., zapovjednika izviđačko-diverzantske satnije HOS-a iz Komletinaca koji je s četvoricom svojih suboraca pravomoćno osuđen jer je 17. veljače 1992. u Cerni ubio četveročlanu obitelj Olujić.

Kada su ustrijelili supružnike i njihovo dvoje djece, ukrali su im novac koji su, kako je utvrđeno presudom, predali upravo Tomislavu M. Olujići su prije ubojstva prodali poslovni prostor u Cerni pa se pretpostavljalo da imaju novca,piše Index

Tužio medije zbog “narušavanja ugleda”

Nakon uhićenja zbog pokušaja iznude Lučić je podnio tužbe protiv brojnih medija tražeći desetke tisuća eura naknade štete zbog navodno narušenog ugleda, no sudovi mu tužbe redom odbijaju.

Novinarka Sanja Petrović opisala je na Facebooku kako je Lučić tijekom njezinog svjedočenja bio grub prema njoj.

