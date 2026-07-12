Iranci pogodili brod, SAD uzvratio udarima

Iran je, prema svemu sudeći, odgovorio napadima na Bahrein, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate.

Hormuški moreuz postao je glavna prepreka u svim daljnjim pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država o trajnom završetku rata koji je započeo 28. februara.

Prije početka rata kroz moreuz je prolazilo oko petine ukupne svjetske trgovine naftom i prirodnim plinom. Iranska kontrola nad tim područjem tokom sukoba dovela je do globalne energetske krize, iako su cijene nafte od tada znatno pale u odnosu na ratni vrhunac od 120 dolara po barelu.

Američko Centralno zapovjedništvo (CENTCOM) saopćilo je da je u napadima pogodilo oko 140 ciljeva, znatno više nego u prethodna dva vala udara. Među metama bili su položaji za lansiranje projektila i dronova, skladišta oružja, komunikacijska oprema i drugi vojni objekti.

“Napadi umanjuju sposobnost Irana da napada civilne pomorce i trgovačke brodove koji slobodno prolaze moreuzom”, poručili su iz CENTCOM-a.

Nova razmjena vatre u Perzijskom zaljevu dogodila se svega nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je privremeni sporazum u ratu s Iranom “gotov”.Istodobno su se sirene za uzbunu oglasile i u Bahreinu, otočnoj kraljevini u Perzijskom zaljevu u kojoj se nalazi baza 5. flote američke ratne mornarice. Kuvajtska vojska objavila je da presreće dolazeće projektile.

U napadu u Hormuškom moreuzu kontejnerski brod pod kiparskom zastavom pogođen je iranskim projektilom i pretrpio je “znatna oštećenja kormilarnice”, dok se jedan član civilne posade vodi kao nestao, saopćio je CENTCOM,pišu Vijesti

Britanski centar za pomorske trgovačke operacije, koji djeluje pod nadzorom britanske vojske, objavio je da je brod plovio rutom uz obalu Omana. Upravo tom rutom brodovi su ulazili i izlazili iz Perzijskog zaljeva kako bi izbjegli iranske teritorijalne vode. Posada je napustila brod dok je bio u plamenu, saopćio je centar, prenosi Index.

Iranska Revolucionarna garda objavila je da je više plovila “ignorisalo upozorenja te upute da isprave kurs i nastave plovidbu odobrenom rutom”. Naveli su da je jedno od njih “pogođeno upozoravajućim hicem i zaustavljeno”.

Iran je objavio da će Hormuški moreuz ostati zatvoren “do daljnjeg” te da će razmotriti napade na “dodatne neprijateljske baze u regiji” bude li izložen novim napadima.

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