Legendarni engleski sudija: Gol Engleske je morao biti poništen

Englezi su u dramatičnoj i kontroverznoj utakmici slavili preokretom. Norvežani su poveli u 36. minuti pogotkom Andreasa Schjelderupa, ali junak utakmice bio je Jude Bellingham.

Ofanzivac Engleske najprije je u drugoj minuti sudijske nadoknade prvog dijela izjednačio na 1:1, da bi potom u 93. minuti pokupio odbijanac i zabio za trijumf. Engleska će u polufinalu u srijedu od 21 sat igrati protiv pobjednika dvoboja između Argentine, koja je pobijedila Švicarsku (3:1).

Utakmicu su obilježile dvije kontroverzne odluke. Prva je izjednačujući pogodak Engleske, koji je, čini se, došao nakon što je lopta pogodila kabel kamere. Franski sudac Clement Turpin i VAR nisu se oglasili. Druga je poništeni gol Norveške za 2:1. Torbjørn Heggem postigao je pogodak koji je poništen zbog prekršaja u napadu i novog pravila uvedenog upravo za Svjetsko prvenstvo.Norvežani, ali i brojni neutralni ljubitelji fudbala, tvrde da je Norveška oštećena kod prvog gola Engleske te da nije smio biti priznat. S tim se slaže i Mark Clattenburg (51), slavni bivši engleski sudija.

Clattenburg, koji je sudio finale Lige prvaka i Eura 2016., kao stručni komentator Fox Sportsa tokom SP-a je rekao:

“Neki će se pitati zašto se VAR nije umiješao. Da, oni mogu intervenisati ako je kontakt lopte s kabelom kamere dio situacije koja se može pregledavati. Ovo je slučaj kada napadačka faza igre direktno dovodi do gola te je ovo bio dio incidenta podložnog VAR provjeri, tako da je VAR to morao uočiti i intervenisati.”

Clattenburg je napomenuo da Spidercam oprema nije dio terena. Prema službenim fudbalskim pravilima, ako lopta pogodi vanjski objekt iznad terena, sudija je dužan prekinuti igru i ponovo je pokrenuti spuštanjem lopte na mjestu gdje je došlo do kontakta sa stranim predmetom, prenosi Index.hr.

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