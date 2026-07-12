Vrijeme narednih dana: Prvo pljuskovi i nevrijeme, a onda preokret

Usljedeća tri dana nestabilno i umjerno toplo. Od utorka još toplije, a u drugom dijelu sedmice ponovo svježije i nestabilno.

Jače otopljenje i toplotni talas očekuje se od 17. jula i potrajaće bar do 21. jula.

-Do utorka promjenjivo oblačno, umjereno toplo i nestabilno uz grmljavinske pljuskove ponegdje, lokalnu pojavu obilnije kiše i grada uz prolazno vrlo jak vjetar. Od utorka do četvrtka uglavnom suvo uz umjereno otopljenje i u srijedu bi se maksimumi kretali od 25 do 31 stepen Celzijusa. Pod uticajem novog visinskog ciklona u drugom dijelu nedjelje promjenjivo oblačno, nestabilno i svježije. Maksimumi od 22 do 28 stepeni Celzijusa, dok će se vrlo toplo vrijeme zadržati u zaleđu Jadrana – prognoza je meteorologa amatera Marka Čubrila,pišu Vijesti

Poslije 17. jula očekuje se izmjena sinoptike koja bi mogla usloviti jače otopljenje. Sa razvijanjem snažnog ciklona nad Velikom Britanijom koji će se sporo premještati ka Skandinaviji, preko našeg prostora će početi povlačenje toplog vazduha iz sjeverne Afrike.

Za sada djeluje da bi najtoplije bilo oko 19. jula kada bi se maksimumi mogli kretati od 27 do 37 stepeni Celzijusa, dok bi oko 20. jula vrućina uz destabilizaciju atmosfere polako popuštala.

-Brzina kojom bi ta moguća promjena vremena nastupala za sada nije jasna i tek kada se oko 19. jula hladan front približi Alpima modeli će moći realnije procijeniti razvoj vremena poslije 20. jula. Za sada i dalje bez jake ljetne vrućine uz česte lokalne pljuskove – naglašava Čubrilo.

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