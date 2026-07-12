Poznati parovi i termini polufinala Svjetskog prvenstva

U borbi za mjesto u velikom finalu očekuju nas dva spektakularna susreta.

Parovi i termini polufinala

Francuska – Španija

Utorak, 14. juli u 21:00 sati na stadionu u Dallasu (SAD).

Engleska – Argentina

Srijeda, 15. juli u 21:00 sati na stadionu u Atlanti (SAD).

Zvijezde koje će obilježiti polufinale

Prvi polufinalni duel donosi sudar velikih evropskih rivala. Francusku će predvoditi raspoloženi Kylian Mbappe, koji igra u odličnoj formi, dok će značajnu ulogu imati i Michael Olise te Ousmane Dembele.

Na drugoj strani, Španija će se uzdati u mladog čarobnjaka Laminea Yamala, kojem će ovo biti prvo polufinale Svjetskog prvenstva. Veliki adut “Crvene furije” bit će i Mikel Merino, junak koji je u prethodna dva susreta postizao pobjedničke golove ulazeći s klupe.

Engleska će protiv Argentine najveće nade polagati u kapitena Harryja Kanea i fantastičnog Judea Bellinghama, koji je sa šest pogodaka među glavnim kandidatima za Zlatnu kopačku turnira.

Aktuelnog svjetskog prvaka Argentinu predvodit će legendarni Lionel Messi, koji je na ovom prvenstvu postigao osam golova u šest utakmica i pokušat će svoju reprezentaciju odvesti do drugog uzastopnog finala Mundijala,piše Vijesti

Ko je favorit za naslov?

Prema procjenama statističke kompanije Opta, najveći favorit za osvajanje Svjetskog prvenstva trenutno je Francuska. Njihov superkompjuter daje “Trikolorima” 53 posto šansi za plasman u finale i 33 posto vjerovatnoće da osvoje naslov svjetskog prvaka.

Drugi favorit je Španija, dok se iza nje nalaze Argentina i Engleska, koje će pokušati prirediti iznenađenje i izboriti mjesto u finalu koje je na programu 19. jula.

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