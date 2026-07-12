Novi 3D snimak izazvao haos: Gol Engleza neregularan?

Sporna situacija dogodila se u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, neposredno prije nego što je Bellingham zatresao mrežu za izjednačenje u utakmici koju je Engleska na kraju dobila rezultatom 2:1 nakon produžetaka.

Norveški fudbaleri odmah su protestovali, tvrdeći da je lopta nakon gol-auta zakačila jedan od kablova takozvane “spidercam” kamere koja se nalazi iznad terena.

Prema pravilima nogometne igre, ukoliko lopta tokom igre dodirne vanjski predmet, poput kabla kamere iznad terena, sudija mora prekinuti igru i dosuditi spuštenu loptu. U tom slučaju akcija koja je završila pogotkom ne bi važila.

Međutim, FIFA je odmah nakon utakmice odbacila tvrdnje Norvežana.

Iz svjetske kuće fudbala saopćili su da su analizirali podatke s tehnologije povezane lopte te da nije zabilježena nikakva promjena koja bi ukazivala na kontakt s kablom.

“Provjerili smo podatke i nije zabilježen nikakav vrh na grafu senzora ugrađenog u loptu”, poručili su iz FIFA-e, dodajući da ne postoji dokaz da je lopta dotakla kabl prije pogotka Engleske.Ipak, novi BBC-jev 3D prikaz ponovo je pokrenuo raspravu. Na snimku se, kako tvrde britanski mediji, može uočiti blago odstupanje u putanji lopte upravo na mjestu gdje se nalazi kabl spidercam sistema.

To je otvorilo nova pitanja o tome da li je lopta ipak ostvarila kontakt s kablom, uprkos tvrdnjama FIFA-e da njihova tehnologija nije registrovala ništa neuobičajeno.Nakon utakmice kapiten Norveške Martin Ødegaard izjavio je da “margine nisu bile na njihovoj strani”, dok je veznjak Sander Berge spornu situaciju opisao kao “apsurdnu”, izražavajući nezadovoljstvo odlukom sudija.

Uprkos svim polemikama, Engleska je uspjela napraviti preokret. Bellingham je u produžecima postigao i drugi pogodak za konačnih 2:1 te svojoj reprezentaciji donio plasman u polufinale Svjetskog prvenstva, gdje će igrati protiv Argentine,piše Vijesti

Iako je utakmica završena, rasprava o tome da li je izjednačujući pogodak Engleske trebao biti priznat sada je ponovo u centru pažnje nakon objave BBC-jevog 3D snimka.

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