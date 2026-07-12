EU uvodi nove carine na jeftine kineske gume: Evo koliko će vozači plaćati više

Kineske gume posljednjih godina bilježe snažan rast popularnosti u Evropi. Njihov tržišni udio porastao je sa 18 posto u 2021. na čak 28 posto u 2024. godini, kada je u zemlje EU uvezeno oko 93 miliona guma.

Istovremeno, na evropskom tržištu tokom prošle godine prodato je približno 336 miliona guma za putnička i laka komercijalna vozila. Brisel smatra da je ovakav rast posljedica dampinških cijena, zbog čega je odlučio da zaštiti evropske proizvođače poput Michelina, Pirellija i Continentala.

Prema novim pravilima, pojedini kineski proizvođači, uključujući kompaniju Shandong Yongsheng, kao i svi oni koji nisu dobili individualnu stopu, plaćaće antidampinšku carinu od čak 45,3 posto. Proizvođači koji su sarađivali tokom istrage Evropske komisije suočiće se sa nižom stopom od 24,4 posto,pišu Vijesti

Carina se obračunava na uvoznu vrijednost gume, a ne na maloprodajnu cijenu. Pošto je prosječna uvozna vrijednost kineske gume tokom 2024. iznosila 30,3 eura, nova dažbina povećava cijenu za približno 7,4 do 13,7 eura po gumi, u zavisnosti od primjenjene stope.

Nakon obračuna PDV-a i trgovačkih marži, krajnji kupci mogu očekivati dodatno poskupljenje od oko 9 do 16 eura po gumi, pri čemu će najveći udar osjetiti segment jeftinijih pneumatika.

Kineski proizvođači i evropski uvoznici upozorili su da bi nove carine mogle da izazovu rast cijena i nestašicu najjeftinijih guma, ali je Evropska komisija odbacila te argumente, navodeći da su evropski proizvođači uprkos rastu tržišta bilježili pad prodaje, proizvodnje i tržišnog udjela.

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