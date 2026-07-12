Fudbal

Poslije Abdullaha, Velež sada ima i Abdallaha

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Objavljeno prije 5 minuta

FK Velež je danas predstavio novog fudbalera s kojim će dočekati
U pitanju je Mohamed Abdallah, 27-godišnji desni bek koji novu sezonu Wwin lige BiH.

On je ponikao u akademiji Marseillea, igrao je za B ekje rođen u južnoafričkoj državi Komori, a posjeduje i francusko državljanstvo.
u SC Aubagne Air Bel.aregemu, švicarskom Stade-Laus
Zanimljivo je da novi igrač Veleža ima vrlo sličan CV Rafidineu Abdullahu, koji je već neko vrijeme član mostarskog kluba.apu ovog francuskog velikana, ali debi za prvi tim nikada nije dočekao. Bio je i u belgijskom Zulte iWnne-Ouchyju, a posljednji angažman imao je u francuskom trećeligaš

Osim gotovo istog prezimena, obojica fudbalera dolaze sa Komora, prošli su omladinsku školu Marseillea, odakle su odlazili u Belgiju, pa zatim i u Švicarsku,pišu Vijesti


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