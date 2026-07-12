Hrvatska: U požaru u auto-servisu u Zagrebu izgorjelo deset vozila

Deset vozila potpuno je uništeno u požaru koji je u noći sa subote na nedjelju zahvatio auto-servis u zagrebačkom naselju Sesvete, dok su još tri automobila oštećena, prenose hrvatski mediji.

Vatrogasci su dojavu o požaru zaprimili 22 minute nakon ponoći te su brzom intervencijom uspjeli staviti vatru pod kontrolu i spriječiti njeno dalje širenje na okolne objekte.

Prema dosadašnjim informacijama, deset automobila je u potpunosti izgorjelo, jedno vozilo je djelimično uništeno, a dva su pretrpjela manja oštećenja. Tokom gašenja požara vatra se proširila i izvan ograde auto-servisa, pri čemu je oštećen i brod koji se nalazio u neposrednoj blizini,pišu Avaz

Na sreću, u incidentu nije bilo povrijeđenih osoba, a zbog gustog dima i visokih temperatura vatrogasci su morali djelovati s posebnim oprezom kako bi spriječili dodatnu štetu.

Policija je obavila uviđaj, a tačan uzrok izbijanja požara i visina materijalne štete bit će poznati nakon završetka istrage. Prema nezvaničnim informacijama koje prenose hrvatski mediji, među mogućim uzrocima požara razmatra se i ljudski faktor, no za sada nema službene potvrde tih navoda.

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