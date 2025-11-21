“Pa Trump je poručio da se neće miješati”: Dodik zbunjen stavom SAD-a na pismo Košarca

Nakon što je Staša Košarac poslao Christianu Schmidtu vojni šljem iz perioda Drugog svjetskog rata, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osvrnuo se na burne diplomatske reakcije, ističući da mu djelovanje pojedinih ambasada nije jasno.

Prema njegovim riječima, posebno je iznenađen kritikama koje su stigle iz Sjedinjenih Američkih Država.

Dodik tvrdi da ga čudi to što, kako kaže, zapadne ambasade nisu izražavale zabrinutost zbog Schmidtovog djelovanja, koje je opisao riječima da je visoki predstavnik “okupator u BiH u kojoj je rušio Ustav BiH i Dejtonski sporazum i koji je pokazivao nerazumnu silu od međunarodnog faktora”.

Naglasio je i da smatra kako je pravo Republike Srpske da reaguje na poteze visokog predstavnika. “Ne razumijem zašto su reagovale jer je apsolutno pravo Republike Srpske da se brani. Schmidt je okupator, izdanak onih formacija koje su 1941. godine Srbima nanijele ogromne gubitke. Pobili su nas, a on je došao tu da, na njima sofisticiran način, isto uradi – okupira ove prostore”, poručio je Dodik.

U nastavku je optužio Schmidta da djeluje sa namjerom slabljenja institucija RS, naglašavajući da time cilja i na identitet tog entiteta. Prema Dodikovim riječima, “veoma teško smo stekli pravo na demokratski izbor, a onda dođe Švabo, koji je neizabran. Čitamo njemačku štampu u kojoj piše da je on bio na proslavi ratnih pilota Hitlerovog vazduhoplovstva. On je simpatizer tih pilota”.

Najveće iznenađenje za njega, kako je rekao, predstavljaju američki komentari na ovaj slučaj. “Potpuno me iznenađuje reakcija američkih predstavnika, jer Tramp kaže da neće da se miješa u unutrašnje stvari drugih zemalja. Šta je sada ovo, nemam pojma. Ali, provjerićemo”, izjavio je.

Dodao je i da je godinama, prema njegovim riječima, sve što bi izgovorio američki predsjednik važilo kao “nepisani zakon”. Na kraju je stao i uz Košarca: “Košarac ima pravo na svoj stav. Možda je krajnje vrijeme da Nijemci pokupe ovdje zaostavštine koje su veoma loše po nas”, zaključio je Dodik.

