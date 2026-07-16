Preokret poslije 3 godine rata? Hitno se oglasio Trump, postignut je historijski sporazum!

Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignut sporazum prema kojem će Hamas i druge naoružane grupe u Pojasu Gaze biti potpuno razoružane, ocijenivši da je to „ključni korak ka tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada“. Visoki zvaničnik Hamasa potvrdio je za BBC da je ta palestinska organizacija prihvatila plan, dok se zvanično saopštenje očekuje uskoro. Izraelska vlada za sada nije komentarisala Trampove tvrdnje.

„Postigli smo sporazum o potpunom razoružanju Hamasa i drugih naoružanih grupa u Gazi. To je ključni korak ka tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada“, naveo je Tramp.

Ako se dogovor zaista sprovede, bio bi to prvi put da je Hamas pristao na potpuno odustajanje od oružja, što je godinama predstavljalo najveću prepreku mirovnim pregovorima.

Hamas prihvatio plan, ali uz uslov

Prema informacijama BBC-ja, plan predviđa da Hamas napravi popis preostalog teškog naoružanja, vojnih pogona i mreže tunela, nakon čega bi oružje bilo uskladišteno pod nadzorom nove palestinske administracije.

Istovremeno, izraelska vojska bi se postepeno povlačila iz Gaze kako bi se proces razoružanja odvijao po fazama. Američki zvaničnici navode da će svaka etapa biti nezavisno proveravana.

Visoki zvaničnik Hamasa rekao je za BBC da je organizacija prihvatila predlog, ali da će uskoro uslijediti i zvanično saopštenje.

Prema navodima američkih zvaničnika, sporazum je postignut uz posredovanje Katara, Egipta i Turske.

Plan koji je Tramp predstavio nadovezuje se na njegov mirovni predlog za Gazu iz septembra 2025. godine, koji je predviđao da enklava postane „demilitarizovana teritorija bez terorizma“ i da njome upravlja palestinska tehnokratska administracija, uz veliki međunarodni program obnove.



Izrael bez odgovora, pojedini ministri odbacuju plan

Zvanični Jerusalim još nije reagovao na Trampovu objavu, ali pojedini izraelski političari već su izrazili sumnju da će dogovor biti sproveden.

Poslanik vladajućeg Likuda Moše Saada rekao je za izraelski javni servis Kan da je potpuno razoružanje Hamasa izuzetno složen proces.

„Izrael neće preduzeti nikakav korak dok Hamas ne bude potpuno razoružan, zajedno sa svojim oružjem, tunelima i infrastrukturom. Svi razumemo koliko je to složen zadatak“, rekao je Saada.

On je dodao da Hamas sada tvrdi da Izrael prvo treba da se povuče iz Gaze, a tek potom da usledi razoružanje.

„Na kraju će, po mom mišljenju, jedina opcija biti vojna uprava i potpuna okupacija Gaze“, ocijenio je.

Ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben Gvir još oštrije je odbacio mogućnost dogovora.

„Sa nacistima se razgovara samo kroz nišan – nikako drugačije. Jedino rešenje u Gazi u kojem je Izrael spreman da učestvuje jeste podsticanje iseljavanja i uništenje Hamasa“, poručio je Ben Gvir na mreži Iks.



Mogući preokret posle gotovo tri godine rata

BBC ocenjuje da je još prerano zaključiti da li će sporazum zaista biti sproveden i da li će sve strane ispuniti svoje obaveze.

Palestinski zvaničnici uključeni u pregovore smatraju da je novo rukovodstvo Hamasa, predvođeno Kalilom al Hajom, bilo spremno da donese najznačajniju političku odluku u istoriji pokreta zbog katastrofalne humanitarne situacije u kojoj se nalazi više od dva miliona stanovnika Gaze.

Ako dogovor opstane, mogao bi da predstavlja prvi ozbiljan korak ka okončanju rata koji traje gotovo tri godine i otvori put za širi politički proces na Bliskom istoku.

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