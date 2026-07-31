Aerodrom u Kini uveo autonomna vozila za prevoz putnika

Autonomni prevoz na aerodromima postaje stvarnost u kineskoj pokrajini Sinđijang (Xinjiang). Međunarodni aerodrom Urumči Tjenšan (Urumqi Tianshan) pokrenuo je uslugu prijevoza putnika pomoću autonomnih shuttle vozila koja se kreću bez vozača po aerodromskoj platformi.

Samoupravljajuća vozila mogu samostalno voziti, izbjegavati prepreke i precizno pristajati na predviđena mjesta, čak i u ekstremnim vremenskim uslovima.

Na aerodromu je trenutno u upotrebi više od 100 autonomnih vozila i drugih pametnih uređaja koji doprinose efikasnijem i modernijem funkcionisanju aerodromskih operacija. Očekuje se da će ova tehnologija ubrzati prevoz putnika i unaprijediti sigurnost i organizaciju rada na jednom od najvećih aerodroma u sjeverozapadnoj Kini, ali i postati praksa na svim aerodromima u svijetu. Dakako, ako kupe kineske autobuse, ili razviju svoje.

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