Glumica Dona Mils otvorila profil na OnlyFansu u 85. godini i poručila: “Život je prekratak da stojimo po strani”

Glumica Dona Mils, najpoznatija po ulozi Ebi Kaningem u kultnoj seriji “Knots Landing”, iznenadila je javnost odlukom da u 85. godini otvori profil na platformi OnlyFans.

Mils je poručila da je ne zabrinjava mogućnost da postane najstarija kreatorka sadržaja na toj platformi, navodeći da tokom više od pet decenija karijere svjedoči različitim trendovima koji dolaze i prolaze.

Direktnija komunikacija

U novoj platformi vidi priliku za direktniju komunikaciju s publikom koja je godinama prati.

– Dušo, u ovom poslu sam više od 50 godina. Vidjela sam kako trendovi dolaze i odlaze. Kada se pojavi nešto novo što mi omogućava da direktno razgovaram s ljudima koji su uz mene još od ‘Knots Landinga’, zašto to ne bih prihvatila? Moji fanovi će upoznati pravu mene – dobre dane za frizuru, loše dane za frizuru i sve između toga – rekla je Mils.

Dodala je da je mnogi pitaju zbog čega se na ovaj potez odlučila upravo sada.

– Zašto ne sada? Život je prekratak da bismo sjedili po strani. Moji fanovi su mi dali toliko toga, a ovo je moj način da ih pustim malo bliže sebi – poručila je.

Bez mnogo razmišljanja

Direktor kompanije Creators Inc. Endi Bahman kazao je da je Mils ideju prihvatila bez mnogo razmišljanja.

– Dona me nazvala i rekla samo dvije riječi: ‘Pristajem.’ Takva je ona – bez oklijevanja. Pet decenija osvajala je publiku, a sada to može raditi bez scenarija, televizijske mreže ili bilo čijih pravila. Prvo pravilo Done Mils oduvijek je bilo: radi na svoj način – rekao je Bahman.

Glumica je svoju odluku potvrdila i u razgovoru za magazin Variety.

– Uvijek sam cijenila nevjerovatnu podršku i ohrabrenje koje sam godinama dobijala od svojih fanova. Društvene mreže bile su odličan način da ostanemo povezani, ali raduje me što se pridružujem OnlyFansu jer mi pruža priliku za ličniji i neposredniji odnos s publikom – izjavila je.

Šta će dijeliti na profilu?

Dodala je da će na svom profilu dijeliti trenutke iz svakodnevnog života, sadržaje iza kulisa i na drugačiji način komunicirati sa svojim pratiteljima.

Dona Mils svjetsku slavu stekla je ulogom Ebi Kaningem u seriji “Knots Landing”, koju je igrala od 1980. do 1989. godine. Tokom emitovanja serije postala je prepoznatljiva po svom glamuroznom izgledu, kojem je ostala vjerna i danas.

U aprilu ove godine odgovorila je korisniku društvenih mreža koji joj je poručio da “za svoje godine nosi previše šminke”.

– Valjda nisam dobila tu obavijest – našalila se u videu u kojem je nosila kožnu jaknu, čipkastu majicu, farmerke, ružičasti sjaj za usne i blagu smokey eye šminku.

Potom je u šaljivom tonu pokazala kako bi, prema mišljenju kritičara, trebala izgledati – odjevena kao stereotipna starija žena sa sijedom punđom, naočalama, biserima i bluzom s volanima.

– Izvinite, ali ne. Sviđa mi se kako izgledam. Ovo je moj stil. A stil nema rok trajanja – zaključila je.

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