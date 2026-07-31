Zaboravite kafu: Dva sastojka bude tijelo i mozak

Ako vam je jutro nezamislivo bez kafe, možda biste mogli isprobati i jednostavnu alternativu koja posljednjih mjeseci privlači sve više pažnje. Riječ je o napitku od sirovog kakaa i kajenskog papra, za koji mnogi tvrde da pruža osjećaj budnosti i prirodne energije.

Za razliku od kafe, koja kod nekih ljudi može izazvati nagli porast energije, ali potom i pad koncentracije, ova kombinacija navodno djeluje postupnije i pruža drugačiji osjećaj razbuđivanja organizma.

Glavni sastojak sirovog kakaa je teobromin – prirodni spoj iz iste skupine kao kofein, ali s blažim djelovanjem. Smatra se da može doprinijeti osjećaju budnosti i energije bez izražene nervoze koju pojedinci mogu osjetiti nakon većih količina kofeina.

Kajenski papar sadrži kapsaicin, tvar koja mu daje karakterističnu ljutinu i osjećaj topline. Kapsaicin može potaknuti cirkulaciju i izazvati blagi osjećaj zagrijavanja organizma, zbog čega se često koristi kao dodatak prehrani, piše Krstarica.com.

Ipak, važno je naglasiti da ne postoje čvrsti naučni dokazi da ovaj napitak djeluje brže ili snažnije od kafe. Iskustva korisnika razlikuju se od osobe do osobe, a osjećaj energije može zavisiti od mnogih faktora, uključujući san, prehranu i opće zdravstveno stanje.

Kako pripremiti napitak?

Za pripremu su potrebna samo tri sastojka:

1 puna čajna kašičica sirovog, nezaslađenog kakaa u prahu

prstohvat kajenskog papra

200 ml tople, ali ne kipuće vode

U šolju stavite kakao i kajenski papar, prelijte toplom vodom i dobro promiješajte dok se kakao potpuno ne otopi. Napitak je najbolje popiti dok je još topao.

Energetska bomba: Napitak gotov za minut. Screenshot/Instagram

Šta možete očekivati?

Zbog prisustva kapsaicina mnogi nakon prvih gutljaja osjete blagu toplinu u grlu i želucu, dok teobromin iz kakaa može doprinijeti postepenom osjećaju budnosti.

Osim mogućeg efekta razbuđivanja, kakao je prirodno bogat antioksidansima, a sadrži i minerale poput magnezija i željeza, zbog čega može biti vrijedan dodatak uravnoteženoj prehrani.

Ipak, ovaj napitak ne treba posmatrati kao čudesnu zamjenu za kafu. Osobe osjetljive na ljutu hranu ili one koje imaju probavne tegobe trebale bi biti oprezne s količinom kajenskog papra.

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