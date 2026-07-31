Kompanija Anthropic priznala je da su njeni modeli vještačke inteligencije Claude tokom internog testiranja neovlašteno pristupili sistemima tri različite organizacije, nakon što su zbog ljudske greške dobili pristup internetu.

Otkriće dolazi nedugo nakon što je OpenAI objavio da je njihov eksperimentalni AI agent tokom testiranja iskoristio ranjivosti i hakovao platformu Hugging Face. Zbog toga je Anthropic pokrenuo detaljnu provjeru vlastitih testova kako bi utvrdio da li su i njihovi modeli izašli iz predviđenog okruženja.

Analiza je pokazala da su tri različita Claude modela – Opus 4.7, Mythos 5, specijaliziran za sajber sigurnost, te jedan eksperimentalni prototip – u tri odvojena slučaja pristupili internetu i zatim ostvarili neovlašten pristup produkcionoj infrastrukturi tri organizacije.

Alarm Anthropica

Modeli su učestvovali u sigurnosnom izazovu poznatom kao “capture the flag”, u kojem je zadatak pronaći skriveni podatak na drugom računaru unutar interne mreže kompanije. Međutim, zbog nesporazuma između Anthropica i partnera koji je provodio evaluaciju, modeli su imali pristup internetu, iako im je u uputama bilo navedeno da ga nemaju.

Kada su naišli na dostupne sisteme izvan testnog okruženja, AI modeli su ih protumačili kao dio zadatka i pokušali im pristupiti. Iz Anthropica naglašavaju da modeli nisu namjerno pokušali pobjeći iz testnog okruženja, već su djelovali u skladu s informacijama koje su imali.

Za pristup su korištene jednostavne metode, poput iskorištavanja slabih lozinki, bez primjene sofisticiranih sigurnosnih propusta. Kompanija navodi da se najnoviji Claude model zaustavio čim je prepoznao da se nalazi na internetu, dok je stariji model nastavio pokušaj pristupa sistemima.

Sigurnosni propust

Anthropic priznaje da su incidenti mogli biti spriječeni da su prije početka testiranja detaljnije provjerene sve mogućnosti pristupa internetu, kao i da su modeli od početka bili pravilno informisani o okruženju u kojem rade.

Kompanija je 27. jula obavijestila partnera za testiranje i pogođene organizacije. Dvije od njih do tada nisu ni znale da je njihovim sistemima pristupljeno, dok Anthropic još pokušava stupiti u kontakt s trećom organizacijom.

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