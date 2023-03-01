Posljedice će se osjetiti stotinama kilometara od žarišta! Evropska zemlja na koljenima, buknuli novi požari

Pored departmana Žironda i Land na jugozapadu Francuske, u kojima se vatrogasci deveti dan bore sa požarima, nekoliko požara je izbilo i na jugoistoku te zemlje – na Korzici, u Gornjim Alpima i Varu, koji su ponovo pod narandžastim upozorenjem zbog ekstremnih vrućina.

U Varu, novi, intenzivan požar jugoistočno od Brinjola zahvatio je 130 hektara, manje od 24 sata od kada je lokalizovan požar u masivu Gros Besiljon, koji je i dalje pod budnim nadzorom, prenosi televizija BFM.

Veliki šumski požar izbio je i u Burgundiji, blizu Dižona, ali je lokalizovan nakon što je izgorjelo 150 hektara zemljišta.

Nakon što su požari na jugozapadu Francuske stavljeni pod kontrolu, stanovnicima nekoliko gradova dozvoljen je povratak kući a još 84.000 ljudi je dobilo odobrenje da se odmah vrate kuci, u devet opština blizu Bordoa. Ukupno 144.000 od 220.000 ljudi koji su evakuisani od početka izbijanja velikih požara 22. jula u Francuskoj dobilo je dozvolu da se vrati kućama.

Milioni životinja pogođeni

Predsednik Lige za zaštitu ptica Alen Bugran Dibur je izjavio da veruje da će biti potrebno vreme da se proceni uticaj požara u Žirondi na biodiverzitet, ali da se već zna “da su milioni životinja pogođeni”.

Bugran Dibur je kazao da su “oni koji su najbolje prošli verovatno veliki jeleni, divlje svinje, srne i ptice”, ali da su ipak mnoge životinje i ptice pred požarima pobegle na nepoznate teritorije i postale žrtve predatora.

On je dodao da su pronađene neke životinje koje su povređene u požarima, i da je nekoliko skloništa i udruženja već primilo životinje sa opečenim šapama i kožom.

Na internet stranici Change.org pokrenuta je peticija koja je upućena francuskom predsedniku Francuske Emanuelu Makronu u kojoj se, između ostalog, zahteva zabrana lova u trajanju od najmanje tri godine u područjima pogođenim požarima “kako bi se životinjama omogućilo da pronađu utočište u nepogođenim područjima, a da ne budu lovljene” i da se vegetacija “regeneriše a reproduktivni ciklusi nastave prirodno”. Do jutros peticiju, koju je podržala Liga za zaštitu ptica, potpisalo je više od 318.000 ljudi.

Usled požara eksplodirale granate iz Drugog svjetskog rata

Granate iz Drugog svetskog rata, koje su se nalazile u zaboravljenom skladištu u francuskoj opštini Le Porž, eksplodirale su usled šumskog požara u departmanu Žironda, javila je radio-stanica “Fransinfo”, pozivajući se na načelnika lokalne uprave Marsijala Zaninetija.

U izvještaju se navodi da nisu eksplodirale sve granate i da je jedna pogodila stambenu zgradu, ali niko nije povrijeđen.

Oko stotinu eksplozija dogodilo se u noći između 23. i 24. jula, a Zanineti je prvobitno saopštio da su eksplodirale plinske boce.

Požari u Evropi povećali zagađenje vazduha

Šumski požari u Francuskoj i Španiji poslednjih dana izložili su milione ljudi zagađenju vazduha štetnom po zdravlje, upozorili su danas naučnici.

Dim iz požara sadrži mešavinu zagađujućih materija koje mogu da pogoršaju kvalitet vazduha i na stotinama kilometara udaljenosti od mesta izbijanja vatre, preneo je Rojters.

Posebnu zabrinutost izazivaju čestice PM2.5, koje se povezuju sa:

kardiovaskularnim bolestima

rakom pluća

respiratornim problemima

Podaci službe za praćenje atmosfere Kopernikus pokazali su da je u francuskom gradu Bordou, 26. jula, nivo PM2.5 čestica dostigao više od 300 mikrograma po kubnom metru.

Prema procijeni stručnjaka, prosečna dnevna koncentracija tog dana iznosila je 115 mikrograma po kubnom metru, što je gotovo pet puta više od prosečne dnevne granične vrednosti u Evropskoj uniji.

Dimni oblaci sa visokim koncentracijama PM2.5 širili su se niz vjetar iz pravca Madrida i Bordoa. U Limožu, gradu udaljenom više od 200 kilometara severoistočno od Bordoa, koncentracija štetnih čestica tokom vikenda je premašila 400 mikrograma po kubnom metru.

Naučnici upozoravaju da požari mogu dodatno da povećaju opasnost od PM2.5 čestica, jer se one kombinuju sa drugim sastojcima dima i mogu da sadrže toksične materije koje lakše prodiru duboko u pluća.

Prema podacima Evropskog informacionog sistema za šumske požare, požari u Evropi ove godine emitovali su 18 miliona metričkih tona ugljen-dioksida, dok je Francuska zabeležila najveće emisije ugljen-dioksida iz požara ikada zabilježene u ovom delu godine. Oko polovine ovogodišnjih emisija iz požara u Evropskoj uniji zabeleženo je samo tokom posljednje nedjelje.

Iako šumski požari trenutno čine mali dio ukupnih emisija gasova sa efektom staklene bašte u EU, naučnici upozoravaju da bi situacija mogla da se promijeni ukoliko klimatske promjene povećaju rizik od velikih požara u severnim delovima Evrope, gde se nalaze velike šume koje skladište ugljen-dioksid, piše Blic.

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