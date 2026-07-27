Nakon 11 godina Koševo ponovo uglas pjeva s Čarobnjakom: Počeo prvi od tri spektakularna koncerta Dine Merlina

Nakon 11 godina, stadion Koševo večeras je ponovo ispunjen emocijama, pjesmom i euforijom. Počeo je prvi od tri uzastopna rasprodana koncerta Dine Merlina, a hiljade obožavalaca iz Bosne i Hercegovine, regiona i dijaspore od ranih poslijepodnevnih sati pristizali su na stadion kako bi svjedočili dugo iščekivanom muzičkom spektaklu.

Povratak Dine Merlina na Koševo jedan je od najiščekivanijih muzičkih događaja godine. Interes za koncerte bio je ogroman, a publika će u tri večeri zaredom imati priliku uživati u hitovima koji već decenijama obilježavaju živote brojnih generacija.

Večerašnji koncert otvorio je trodnevni muzički maraton, dok su drugi i treći koncert zakazani za sutra i prekosutra.

Merlin je koncert otvorio pjesmom “Da šutiš”, a publika je istog momenta pozdravila ga ovacijama. Prije izlaska na binu laserski šou je zabavljao publiku.

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