Financijski horoskop za kolovoz/avgust 2026.: Rakovi mijenjaju način zarade, a Vage ulaze u presudne poslovne pregovore

Rakovi ulaze u mjesec u kojem se mijenja odnos između njihova rada i zarade. Nova ponuda, dodatni posao ili odluka o višoj cijeni vlastitog rada otvaraju prostor za sigurniji prihod. Vage dobivaju priliku za ozbiljan profesionalni dogovor, ali samo pod uvjetima koji jasno određuju novac, rokove i odgovornost.

Kolovoz/avgust 2026. donosi snažan zaokret u poslovnim i financijskim temama. Mjesec obilježavaju dvije pomrčine. Potpuna pomrčina Sunca u Lavu 12.8. zatvara iscrpljene poslovne uloge, projekte i modele zarade. Ono što je izgubilo svrhu, vrijednost ili perspektivu odlazi kako bi se otvorio prostor za održiviji smjer.

Djelomična pomrčina Mjeseca u Ribama 28.8. donosi rasplet, rezultat ili spoznaju koja usmjerava profesionalne i financijske odluke prema budućnosti. Nejasne suradnje, skriveni troškovi i poslovi bez čvrstih uvjeta tada pokazuju koliko stvarno vrijede.

Jupiter u Lavu pojačava ambiciju, potrebu za većom vidljivošću i želju za napretkom. Venera 6.8. ulazi u Vagu i pogoduje pregovorima, partnerstvima i sklapanju dogovora, dok Merkur 9.8. prelazi u Lava te se 15.8. spaja s Jupiterom. Ideje dobivaju širi odjek, ponude postaju ozbiljnije, a znanje, iskustvo i osobni autoritet lakše se pretvaraju u konkretnu poslovnu priliku.

Mars 11.8. ulazi u Raka i usmjerava pozornost na sigurnost, obiteljske troškove, nekretnine i zaštitu stečenoga. Njegov kvadrat s Neptunom 17.8. upozorava na pogrešne procjene, nejasne cijene i odluke donesene bez provjerenih podataka. Svako ulaganje, veći trošak ili ugovor traže preciznu računicu i jasno određenu odgovornost.

Venera 31.8. ulazi u predretrogradnu sjenu na 22°52′ Vage. Financijski dogovori, cijene, troškovi i poslovni odnosi pokrenuti krajem mjeseca vraćat će se na razmatranje tijekom jesenskog retrogradnog ciklusa. Zato svaki uvjet treba zapisati, svaki trošak provjeriti i ostaviti dovoljno prostora za kasnije izmjene.

Prognozu najprije pročitajte prema podznaku odnosno Ascendentu, a zatim prema Sunčevu znaku.

Ovan

Pomrčina Sunca u Lavu stavlja u središte kreativne, poduzetničke i samostalne projekte. Jedan stari način predstavljanja vlastitog talenta prestaje davati rezultate. Vrijeme je da odvojite ideju koja ima tržišnu vrijednost od projekta koji održavate samo zato što ste u njega već mnogo uložili.

Merkur i Jupiter sredinom mjeseca podupiru predstavljanje nove ideje, pregovore i poslove u kojima znanje ili osobni interes pretvarate u ozbiljniji izvor prihoda.

Venera u Vagi od 6.8. stavlja naglasak na poslovna partnerstva. Prava osoba otvara vrata novom klijentu, kvalitetnijem ugovoru ili projektu koji ne biste ostvarili sami. Cijenu svojeg rada odredite prije nego što preuzmete obveze.

Ulazak Marsa u Raka 11.8. povećava izdatke povezane s domom, obitelji ili nekretninom. Troškovi se brzo gomilaju kada pokušavate sve riješiti odjednom. Odvojite hitno od onoga što još može pričekati.

Pomrčina Mjeseca 28.8. razotkriva skriveni izdatak, staru obvezu ili posao koji troši previše energije. Zatvaranjem tog poglavlja oslobađate novac i vrijeme za isplativiji projekt.

Bik

Kolovoz/avgust povezuje posao, svakodnevne obveze i ulaganja u životni prostor. Venera u Vagi poboljšava uvjete rada te otvara razgovore o novom zadatku, boljoj organizaciji ili suradnji koja donosi redovitiji prihod.

Pomrčina Sunca u Lavu 12.8. zatvara stari ciklus povezan s domom, nekretninama i obiteljskim financijama. Preseljenje, prodaja, uređenje prostora ili promjena načina rada traže odluku o tome što zadržavate, a što više ne želite financirati.

Merkur i Jupiter sredinom mjeseca podupiru razgovore o kupnji, prodaji ili obiteljskom dogovoru. Vaša prednost leži u strpljenju.

Ne prihvaćajte prvu ponudu samo zato što želite brzo zatvoriti proces. Prije konačne odluke zbrojite i popratne izdatke jer početna cijena neće prikazati cijeli račun.

Pomrčina Mjeseca u Ribama krajem mjeseca pokazuje koja prijateljstva, poslovne mreže i zajednički projekti imaju financijsku vrijednost. Jedna suradnja dolazi do ključnog rezultata, a odnos koji nema ravnopravnu podjelu koristi gubi svoje mjesto u Vašim planovima.

Blizanci

Merkur, Vaš vladar, 9.8. ulazi u Lava i daje Vam iznimnu pregovaračku snagu. Konjunkcija Merkura i Jupitera 15.8. pogoduje prodaji, marketingu, pisanju, edukaciji, medijima i svim poslovima u kojima se znanje pretvara u prihod.

Pomrčina Sunca 12.8. prekida stari način komunikacije, prodaje ili ugovaranja. Razgovor, ponuda ili poslovni dokument otkrivaju gdje ste pristajali na nejasne uvjete ili premalu naknadu. Nakon toga lakše postavljate pravila koja proširuju Vaš doseg i bolje štite Vaše interese.

Mars 11.8. ulazi u Vaše financijsko područje. Raste motivacija za veću zaradu, ali zajedno s njom raste i sklonost brzoj potrošnji.

Posebno oprezni budite 17.8. kada nejasna poslovna obećanja stvaraju pogrešnu sliku o budućem prihodu.

Pomrčina Mjeseca 28.8. dovodi profesionalnu priču do vrhunca. Odluka o radnom mjestu, statusu ili smjeru karijere postaje neodgodiva. Rezultat pokazuje gdje Vaše znanje dobiva veći utjecaj i bolju financijsku vrijednost.

Rak

Financijski sektor Rakova nalazi se u središtu kolovoza/avgusta. Pomrčina Sunca u Lavu 12.8. prekida stari način zarađivanja, trošenja ili određivanja vlastite cijene.

Jupiter i Merkur u istom području pomažu da model koji više nije isplativ zamijenite boljim uvjetima, dodatnim poslom ili kvalitetnijim izvorom prihoda.

Konjunkcija Merkura i Jupitera 15.8. donosi informaciju koja mijenja računicu. Poslovni razgovor, klijent ili dodatni projekt otvaraju prostor za veću zaradu. Rezultat ovisi o tome koliko jasno znate predstaviti svoju vrijednost. Ovo je trenutak za razgovor o povišici ili višoj cijeni usluge koju pružate.

Mars 11.8. ulazi u Vaš znak i daje Vam odlučnost da sami pokrenete ono što ste dosad čekali od drugih. Ipak, njegov kvadrat s Neptunom 17.8. traži oprez u profesionalnim odlukama, odnosima s autoritetima i poslovima u kojima odgovornost ili krajnji cilj nisu jasno određeni. Ne ulazite u projekt dok ne znate što se od Vas očekuje i kako će Vaš rad biti vrednovan.

Pomrčina Mjeseca krajem mjeseca donosi rezultat povezan s dokumentom, dozvolom, obrazovanjem ili poslovnim dogovorom s inozemstvom. Financijski napredak počinje kada prestanete čekati potvrdu i postavite vlastite uvjete.

Lav

Kolovoz/avgust je Vaš mjesec vidljivosti. Pomrčina Sunca u Vašem znaku 12.8. zatvara istrošenu osobnu ili profesionalnu ulogu. Način na koji ste dosad dokazivali svoju vrijednost više ne odgovara položaju kojem težite.

Novi ciklus počinje tek nakon što odbacite obveze, suradnje ili javnu sliku koja Vas drži u starim okvirima.

Jupiter u Vašem znaku povećava ambiciju i privlači pozornost ljudi koji odlučuju o poslovima, položajima i novcu. Merkur i Jupiter 15.8. daju snažan poticaj prezentacijama, razgovorima za posao, pokretanju projekta i pregovorima o ulozi u kojoj imate veću odgovornost. Vaša ideja dobiva težinu tek kada je prate jasan plan i održiva cijena.

Venera u Vagi povoljno djeluje na ugovore, prodaju, promociju i poslovne kontakte. Dobro formulirana poruka sada vrijedi više od agresivnog nastupa.

Mars u Raku upozorava na skrivene troškove i obveze koje se odvijaju iza kulisa. Pomrčina Mjeseca 28.8. donosi rasplet povezan s kreditima, porezima, dugovanjima i zajedničkim novcem. Raščišćavanje tih pitanja ključno je prije ulaska u veći posao.

Djevica

Venera 6.8. ulazi u Vaše područje novca i jača pregovaračku poziciju. Kolovoz/avgust je povoljan za korekciju cijena, razgovor o zaradi i naplatu rada koji je dosad bio podcijenjen.

Pomrčina Sunca u Lavu otkriva koliko Vas koštaju poslovi koje obavljate u pozadini bez jasne naknade ili priznanja. Jedan takav aranžman dolazi do kraja. Time dobivate prostor za projekt koji poštuje Vaše vrijeme i stručnost.

Mars u Raku aktivira poslovne mreže, timove i zajedničke ciljeve. Preko preporuke ili poznanstva dolazi korisna suradnja, ali prije početka definirajte podjelu posla i prihoda.

Merkur 25.8. ulazi u Vaš znak, a 27.8. nalazi se u srcu Sunca. Već sljedećeg jutra pomrčina Mjeseca u Ribama donosi odluku o partnerstvu ili ugovoru.

Vidjet ćete tko želi ravnopravan posao, a tko očekuje da Vi preuzmete veći dio tereta. Financijski napredak počinje preciznijom cijenom rada.

Vaga

Venera od 6.8. prolazi Vašim znakom i daje Vam prednost u pregovorima. Lakše privlačite podršku, predstavljate ideju i ostavljate dojam osobe s kojom vrijedi sklopiti posao.

Pomrčina Sunca u Lavu pokreće veliko raščišćavanje među poslovnim kontaktima, timovima i dugoročnim ciljevima. Suradnja ili profesionalni krug koji više ne podupire Vaše interese gubi važnost. Time se otvara prostor za projekt s jasnijom financijskom svrhom i ljude koji raspolažu stvarnim utjecajem.

Mars u Raku pojačava ambiciju i ubrzava događaje u karijeri. Oko 17.8. nejasna organizacija ili loše podijeljene odgovornosti stvaraju napetost, ali sekstil Venere i Jupitera istog dana otvara kvalitetnu financijsku priliku.

Prihvatite posao tek kada su cijena, opseg i rokovi jasno određeni.

Opozicija Venere i Saturna 21.8. provjerava ozbiljnost dogovora. Pomrčina Mjeseca 28.8. donosi rezultat povezan s poslom, radnim uvjetima ili svakodnevnom organizacijom. Neisplativ zadatak završava ili dobiva nova pravila. Nakon toga više vremena ostaje za posao koji ima veći financijski potencijal.

Škorpion

Pomrčina Sunca u Lavu 12.8. označava završetak jedne profesionalne uloge, statusa ili modela napredovanja. Odgovornost koju ste prerasli mora ustupiti mjesto položaju koji bolje odgovara Vašem iskustvu.

Jupiter u profesionalnom području povećava vidljivost i stavlja Vas pred ljude koji prepoznaju autoritet, rezultate i sposobnost vođenja.

Konjunkcija Merkura i Jupitera 15.8. pogoduje razgovoru o napredovanju, novoj funkciji ili projektu koji Vas izdvaja od konkurencije. Nemojte čekati da drugi sami prepoznaju Vaš doprinos. Predstavite rezultate, brojke i konkretne učinke svojeg rada.

Venera u Vagi pokazuje da se dio pregovora odvija diskretno. Čuvajte povjerljive informacije i pratite troškove koji se ne vide na prvi pogled. Mars u Raku usmjerava energiju na inozemstvo, edukaciju, licence i pravna pitanja.

Pomrčina Mjeseca u Ribama dovodi kreativni ili poduzetnički projekt do važnog rezultata. Tada postaje jasno zaslužuje li daljnje ulaganje ili je vrijeme da kapital preusmjerite prema poslu u kojem imate veću kontrolu.

Strijelac

Pomrčina Sunca u Lavu pokreće raščišćavanje u poslovima povezanim s inozemstvom, izdavaštvom, obrazovanjem, pravom i širenjem tržišta.

Stara strategija, edukacija bez stvarne primjene ili suradnja koja ne donosi očekivani doseg gubi smisao. Nakon toga jasnije birate područje u koje vrijedi ulagati novac i vrijeme.

Venera u Vagi povećava korist od poznanstava, timskog rada i profesionalnih zajednica. Jedna preporuka otvara pristup klijentu ili projektu do kojeg sami teško dolazite. Sredina mjeseca pogoduje predstavljanju ideje široj publici.

Mars od 11.8. prolazi područjem zajedničkog novca, kredita, poreza i dugovanja. Troškovi partnera ili obitelji utječu na Vaš plan. Kvadrat Marsa i Neptuna 17.8. posebno upozorava na špekulacije, rizične kupnje i ulaganja vođena uzbuđenjem.

Pomrčina Mjeseca krajem mjeseca dovodi do vrhunca pitanje doma, nekretnine ili obiteljske obveze. Rješenje donosi jasniju sliku imovine i troškova, ali zahtijeva realan dogovor o tome tko plaća koji dio.

Jarac

Venera u Vagi prolazi područjem karijere i jača Vaš profesionalni ugled. Nadređeni, klijenti i poslovni partneri bolje reagiraju na Vaše prijedloge, posebno kada ih potkrijepite brojkama i jasnim rasporedom.

Pomrčina Sunca u Lavu stavlja naglasak na zajedničke financije, poreze, kredite, nasljedstvo i podjelu imovine. Pred Vama je restrukturiranje obveze koja je dugo opterećivala proračun. Cilj je uspostaviti održiv plan otplate ili pravedniju raspodjelu troškova.

Mars u Raku pojačava pregovore s partnerima. Druga strana nastupa odlučno, ali to ne znači da trebate prihvatiti njezine uvjete. Oko 17.8. posebno provjerite sve što se odnosi na nekretninu, obiteljski novac i rokove plaćanja.

Ulazak Merkura u Djevicu 25.8. vraća preciznost, a pomrčina Mjeseca 28.8. dovodi dokument, ugovor ili administrativni proces do ključnog rezultata.

Tražite da svaka stavka bude napisana. Usmeni dogovor nije dovoljan za odluku koja dugoročno utječe na Vaš novac.

Vodenjak

Pomrčina Sunca u Lavu 12.8. donosi odlučno raščišćavanje među poslovnim partnerstvima. Ugovor, klijent ili suradnja koja se temelji na neravnopravnoj podjeli odgovornosti dolazi do kraja ili prolazi kroz temeljitu promjenu uvjeta.

Jupiter u istom području povećava broj ponuda, klijenata i ljudi koji žele surađivati s Vama. Veći opseg posla ipak ne jamči i veću dobit. Novi dogovor vrijedi prihvatiti samo ako ne ponavlja obrazac koji upravo napuštate.

Venera u Vagi podupire poslove s inozemstvom, edukaciju, izdavaštvo i širenje tržišta. Dobar kontakt otvara pristup novoj publici, ali ugovor mora jasno odrediti autorska prava, naknadu i rokove.

Mars u Raku povećava količinu svakodnevnih zadataka. Prije prihvaćanja novog angažmana izračunajte koliko vremena posao stvarno traži. Preopterećenje nastaje kada pristajete na dodatne obveze bez promjene cijene.

Pomrčina Mjeseca u Ribama 28.8. donosi financijski rezultat i pokazuje stvarnu vrijednost Vašeg rada. Jedan izvor prihoda raste pod boljim uvjetima ili završava ako više nije održiv. Nova cijena postaje granica ispod koje više ne idete.

Ribe

Pomrčina Sunca u Lavu zatvara iscrpljujući način rada, raspored ili poslovnu obvezu koja uzima više nego što vraća. Jupiter u istom području širi količinu posla, ali traži da jasno razlikujete zadatke koji stvaraju prihod od onih koji samo pune raspored. Nakon tog raščišćavanja otvara se prostor za kvalitetniji projekt ili bolje organizirano radno mjesto.

Venera u Vagi pogoduje sređivanju kredita, poreza, osiguranja i zajedničkih financija. Mars u Raku pojačava poduzetnički i kreativni impuls. Kvadrat s Neptunom 17.8. upozorava da entuzijazam nije financijski plan. Prije ulaganja odredite gornju granicu troška i jasan rok u kojem očekujete rezultat.

Merkur 25.8. ulazi u područje ugovora, dok pomrčina Mjeseca u Vašem znaku 28.8. donosi osobnu i poslovnu kulminaciju. Rezultat određuje preuzimate li vidljiviju ulogu pod boljim uvjetima ili napuštate položaj u kojem ste davali više nego što ste dobivali. Novi posao mora poštovati Vaše vrijeme, znanje i financijske uvjete.

Kolovoz/avgust 2026. nagrađuje hrabrost koja se oslanja na precizne podatke. Lav traži vidljivost i samopouzdanje, dok završnica mjeseca u znaku Djevice zahtijeva račun, ugovor i mjerljiv rezultat.

Sve što nema jasno određenu cijenu, rok i odgovornost postaje nepotreban rizik. Najbolje prolaze oni koji znaju prepoznati priliku, ali i odbiti posao koji lijepo zvuči, a financijski ne drži vodu.

Suzana Dulčić/ATMA

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