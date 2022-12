Udruženje „Ruku na srce“ – U City Pub-u sinoć uz grupu Dernex obilježen Međunarodni dan volontera

Humanitarnom svirkom, Udruženje „Ruku na srce“ slavilo je sve dosadašnje uspjehe koji ne bi bili mogući bez velikog zalaganja i rada volonterki i volontera Udruženja. Također, posjetioci su dolaskom na svirku podržati našu zimsku čaroliju jer smo na istoj prikupili skoro 2000 KM donacija za akciju “Nijedno dijete bez paketića”.

Veliku zahvalnost dugujemo članovima grupe Dernex, koji već drugi put na ovaj način podržavaju našu akciju, kao i predstavnicima sarajevskog City Pub-a koji su ustupili prostor za održavanje ovog događaja.

Podsjećamo naše sugrađane da je ostalo još samo nekoliko dana za prikupljanje donacija za projekat „Nijedno dijete bez paketića“ u okviru kojeg nastojimo obezbijediti novogodišnje paketiće za djecu iz porodica slabijeg materijalnog stanja.

Svi koji žele biti dijelom ove zimske čarolije, mogu donirati igračke (ne nužno nove, bitno je da su očuvane), slatkiše, školski pribor ili novac. Također, mogu i sami napraviti paketić i uljepšati početak Nove godine djeci čiji roditelji ne mogu obezbijediti te male radosti.

Donacije je ove godine moguće dostaviti na nekoliko punktova u Sarajevu. Svakim radnim danom od 08:30 do 20:30, te vikendom do 18:00 u prostorije Hub-a Homework (Kolodvorska 12), radnim danima od 08:30 do 16:00 u prostorije kompanije Toner.ba (Aleja Bosne Srebrene 14), svakim radnim danom od 08:30 do 18:00 u prostorije studentskog udruženja STELEKS i hol Elektrotehničkog fakulteta (Kampus Univerziteta u Sarajevu), radnim danima od 10:00 do 18:00 u prostorije SSST Sarajevo School of Science and technology (Hrasnička cesta 3a), radnim danima od 10:00 do 16:00 u prostorije Agencije za nekretnine KANT (Tešanjska 3) i subotom u periodu od 10:00 do 12:00 u Centar Ruku na srce na Dobrinji (Esada Pašalića 8).

Ukoliko niste u mogućnosti lično dostaviti svoj prilog, na žiro račun Udruženja (1990490056036171, Sparkasse Bank) možete uplatiti i novčane donacije sa naznakom: Za akciju “Nijedno dijete bez paketića”.

Rok za prikupljanje svih priloga je 9. decembar 2022. godine.

Također, aktivan je i humanitarni broj za korisnike BH Telecoma (090 291 071), putem kojeg je moguće donirati 2,00 KM.

