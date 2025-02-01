Venecuela za napade okrivila Ameriku: Nećete uspjeti, odgovor patriota bit će borba

Vlada Venecuele, zajedno s predsjednikom ove države Nikolasom Madurom (Nicolás Maduro), oglasila se nakon zračnih napada u glavnom gradu Karakasu (Caracas), optuživši za napade Sjedinjene Američke Države (United States of America). Zvanični Caracas ove poteze okarakterisao je kao otvorenu agresiju.Bolivarska Republika Venecuela odbacuje i osuđuje pred međunarodnom zajednicom izuzetno ozbiljnu vojnu agresiju koju je počinila sadašnja Vlada Sjedinjenih Američkih Država protiv venecuelanske teritorije i stanovništva na civilnim i vojnim lokacijama grada Caracasa, glavnog grada Republike, i država Miranda, Aragua i La Guaira. Ovaj čin predstavlja flagrantno kršenje Povelje Ujedinjenih nacija, posebno njenih članova 1. i 2., koji garantuju poštovanje suvereniteta, pravnu jednakost država i zabranu upotrebe sile. Takva agresija ugrožava međunarodni mir i stabilnost, posebno u Latinskoj Americi i Karibima, te dovodi u ozbiljnu opasnost živote miliona ljudi – naveli su u saopćenju.Kako se ističe, stvarni cilj ovih napada jeste preuzimanje strateških resursa Venecuele, prije svega nafte i minerala, uz pokušaj da se silom slomi politička nezavisnost zemlje.

– Neće uspjeti. Nakon više od dvjesto godina nezavisnosti, narod i njihova legitimna vlada ostaju nepokolebljivi u odbrani suvereniteta i neotuđivog prava da sami odlučuju o svojoj sudbini. Pokušaj nametanja kolonijalnog rata radi uništavanja republikanskog oblika vlasti i prisiljavanja na ‘promjenu režima’, u savezu s fašističkom oligarhijom, propast će baš kao i svi prethodni Bolivarska vlada pozvala je sve društvene i političke aktere u zemlji da aktiviraju planove mobilizacije i odbace, kako su naveli, ovaj imperijalistički napad.

– Narod Venecuele i njene Bolivarske nacionalne oružane snage, u savršenom spoju naroda, vojske i policije, raspoređeni su kako bi garantovali suverenitet i mir. Istovremeno, Bolivarska diplomatija mira će podnijeti odgovarajuće pritužbe Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, generalnom sekretaru te organizacije, CELAC-u i Pokretu nesvrstanih, zahtijevajući osudu i odgovornost od Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Nicolas Maduro naredio je da se svi planovi nacionalne odbrane provedu u odgovarajuće vrijeme i okolnostima, uz strogo pridržavanje odredbi Ustava Bolivarske Republike Venecuele, Organskog zakona o vanrednim stanjima i Organskog zakona o nacionalnoj sigurnosti – navedeno je.

U tom kontekstu, predsjednik Nikolas Maduro potpisao je i naredio provođenje dekreta kojim se proglašava stanje vanredne situacije na cijeloj teritoriji države, s ciljem zaštite prava stanovništva, nesmetanog rada republičkih institucija i trenutnog prelaska na oružanu borbu.. Od 1811. godine, Venecuela se suočavala s imperijama i pobjeđivala ih. Kada su strane sile bombardirale naše obale 1902. godine, predsjednik Cipriano Castro je proglasio: ‘Drska čizma stranca oskrnavila je sveto tlo domovine.’ Danas, s moralnom snagom Bolivara, Mirande i naših oslobodilaca, venecuelanski narod ponovo ustaje da brani svoju nezavisnost od imperijalističke agresije – Poručili su. Cijela zemlja se mora aktivirati kako bi porazila ovu imperijalističku agresiju. Također, naredio je trenutno raspoređivanje Komande za sveobuhvatnu odbranu nacije i organa Uprave za sveobuhvatnu odbranu u svim državama i opštinama zemlje. Strogo se pridržavajući člana 51. Povelje Ujedinjenih nacija, Venecuela zadržava pravo da vrši legitimnu odbranu kako bi zaštitila svoj narod, svoju teritoriju i svoju nezavisnost. Pozivamo narode i vlade Latinske Amerike, Kariba i svijeta da se mobiliziraju u aktivnoj solidarnosti protiv ove imperijalističke agresije. Kao što je Vrhovni komandant Hugo Chavez Frias izjavio: ‘Suočeni sa bilo kakvim okolnostima novih poteškoća, bez obzira koliko velike bile, odgovor svih i svakog patriota… jeste jedinstvo, borba, bitka i pobjeda.’ – zaključili su,piše Avaz

