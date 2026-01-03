Spartak doživio debakl u Sloveniji, Bosni se otvara šansa

Košarkaši Bosne sinoć su nakon produžetka slavili protiv Zadra i tako napravili veliki korak ka plasmanu među osam najboljih ekipa u ABA ligi.

Video / Hladan kao špricer: Pogledajte trojku Plamera za produžetak protiv Zadra

Nove dobre vijesti za Studente dolaze večeras iz Slovenije gdje je Cedevita Olimpija rezultatom 86:65 savladala Spartak iz Subotice.

Spartak sada ima 18 bodova na trećoj poziciji, bod više, ali i utakmicu više od Bosne, koja je peta.

Narednu utakmicu Studenti igraju 12. januara u Beogradu protiv Crvene zvezde.

Što se tiče utakmice Cedevite i Spartaka, domaći tim je do pobjede s 30 poena predvodio Gibson. Kod gostiju je najefikasniji bio Hokins s 15.

