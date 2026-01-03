BiH

Hranitelji, tihi heroji: Tu bebu smo gledali kao svoje rođeno dijete

Objavljeno prije 60 minuta

Dobili smo poziv u petak, u ponedjeljak smo već otišli po bebu, kazala je jedna od hraniteljki

Nova epizoda serijala „Nisu sami“, koji se realizuje u saradnji sa SOS dječijim selima BiH, donosi fokus na hraniteljstvo – oblik brige koji za djecu ne znači samo smještaj, već promjenu svakodnevice, odnosa i osjećaja sigurnosti.

Epizoda pokazuje kako se život djeteta mijenja ulaskom u hraniteljsku porodicu: od nestabilnosti i neizvjesnosti ka jasnijoj rutini, kontinuiranoj brizi i odnosima koji se grade vremenom. Hraniteljstvo se prikazuje kao proces koji zahtijeva posvećenost, strpljenje i podrku, ali koji djeci omogućava da odrastaju u okruženju bližem porodičnom životu.

Poseban segment epizode posvećen je ulozi Službe za hraniteljstvo Kantona Sarajevo, čiji rad predstavlja važnu kariku u funkcionisanju sistema hraniteljstva. Kroz prikaz njihove uloge, epizoda pojašnjava kako se hraniteljske porodice prate, podržavaju i osnažuju, te kako institucionalna podrška direktno utiče na kvalitet brige o djeci.

U ovoj epizodi donosimo vam svjedočenja i izjave hranitelja, koji govore o svojim iskustvima, odgovornostima i promjenama koje hraniteljstvo donosi u svakodnevni život i djece i odraslih. Njihove priče pružaju uvid u stvarnost hraniteljstva, iz perspektive onih koji ovu ulogu žive iz dana u dan.


