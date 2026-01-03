Od sutra obilna kiša i snijeg

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) je izdao narandžasto upozorenje za 4. januar ove godine zbog očekivanih, obilnih padavina i novog snježnog pokrivača i to na području Hercegovine te zapadne, centralne i istočne Bosne.Očekivane količine padavina tokom 4. januara su između 30 i 60 litara na jugu i jugozapadu zemlje do 80 litara, ponegdje u sjevernim područjima Hercegovine, odnosno, planinskom zaleđu i do 100 litara po metru kvadratnom. Tako da nas sutra očekuje dan sa obilnim padavinama. Visina novog snježnog pokrivača kretat će se između 10 i 25 centimetara, u većim područjima Bosne, a na planinama novog snijega će biti i do 40 centimetara. To su ogromne količine padavina. Iako je januar, kada očekujemo snijeg, ipak, u jednom danu 40 centimetara na planinama, nijedna služba za čišćenje ne može adekvatno očistiti saobraćajnice kada toliko pada snijeg u tako kratkom vremenskom periodu – kaže za „Avaz“ Bakir Krajinović, meteorolog u FHMZ-u.

Upravo je to, naglašava, jedan od glavnih rizika kada je u pitanju vrijeme koje nas očekuje tokom sutrašnjeg dana. U pogledu temperatura zraka, kako navodi, već u ponedjeljak, 5. januara se vraća prava zima.

– U narednih 15-tak dana slijedi nam prava zimska idila u BiH. Prvo će nam uslijediti četiri do pet dana sa snježnim padavinama i snijeg će se zadržavati na podlozi. Od 5.do 7. januara vrijednosti temperature zraka u jutarnjim satima kretat će se u Bosni od minus pet do minus jedan stepeni Celzijusa, a maksimalne u Bosni neće prelaziti ni pet stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 10 stepeni. Međutim, to će biti samo povremeno u najtoplijem dijelu dana – govori Krajinović.

Hladan val sa zračnom masom sa krajnjeg sjeveroistoka evropskog kontinenta uslovit će, kaže, da temperature zraka sredinom januara idu i do minus 10 stepeni Celzijusa.

– Period u narednih 15-tak dana uz niske temperature zraka pored snijega donosi rizike i kada je u pitanju poledica i dominantan vjetar sjevernog pravca uslovit će da osjet nelagode zbog niskih temperatura zraka bude još više izražen. Prava zima se svakako vraća – upozorava Krajinović.

I u Hercegovini se, navodi, svakako treba obratiti pažnja na velike količine padavina i niske temperature zraka i to od 7. do 14. januara, a kada će se prema trenutnim prognoznim modelima spuštati i do minus pet stepeni, a u Bosni do minus 10 te na planinama do minus 15 stepeni Celzijusa.

– Svijest o mogućim rizicima mora se podići na viši nivo, s obzirom na to da je ovo vrijeme godišnjih odmora, kada se više putuje. Ceste su pune automobila, a veliki su rizici kada je u pitanju saobraćaj i zbog poledice i novonapadalog snijega, smanjenje vidljivosti, gužve. Sve upućuje na to da bi sutra i u ponedjeljak moglo biti jako puno problema u saobraćaju. Zbog toga svima savjet da krenu dva sata ranije od planiranog i da se naoružaju strpljenjem i da budu svjesni da se upuštaju u rizičnu vožnju tokom naredna dva dana – podvlači Krajinović.

Osvrćući se na razne „prognoze“ koje se plasiraju u javnom prostoru, Krajinović napominje da FHMZ ne bi opstao 137 godina da se bavi senzacijom,piše Avaz

– Mi smo servisna služba građanima u BiH, ništa više. Realno, ovakvi uslovi bili su još izraženiji u prošlosti kada imamo prodor hladne zračne mase. Rekordne temperature za januar su od minus 25 do minus 20 Celzijusa. Snijega je uvijek bilo u januaru i bit će ga u BiH, bilo ga je i s visinama iznad 50 centimetara cijeli mjesec, a ne ovako jedan kratak vremenski period. Tako da ovo nije ništa neobično za naše klimatske uslove. Za naše prostore ovo je samo jedna tipična zimska epizoda vremenskih uslova prouzrokovana prodorom hladne zračne mase sa sjevera evropskog kontinenta i na taj način još jedna zima u nizu sa uslovima kakve smo navikli. A, ove godine još je zima zakasnila – iznosi Krajinović.

