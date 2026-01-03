Rubio: Ne igrajte se s Trampom, neće dobro završiti po vas, Maduro je imao ponude, a odlučio je da bude divljak

Državni sekretar SAD Marko Rubio obratio se na konferenciji za medije gdje se komentirala akcija hapšenja predsjednika Venecuele Nikolasa Madura.

Rubio je naglasio da Maduro nije legitiman predsjednik, da njegovu pobjedu nisu priznali ni SAD ni Evropska unija te podsjetio da je on optužen još 2020. godine.

– Za njim je bila raspisana cijena od 50 miliona dolara, on je imao velikodušne ponude, ali je odlučio da bude divljak. Slao je bande da zarobe Amerikance, kao što je to uradio za vrijeme Bajdena i mislio da se neće ništa desiti. Ovo je predsjednik koji kada kaže, nešto će uraditi. Ovo nije predsjednik koji samo održava konferencije za medije, ovo je predsjednik mira. Mogao je živjeti negdje drugo, biti sretan, ne igrajte se s Trampom, neće završiti dobro po vas. Nadam se da je ova lekcija bila vrlo jasna i instruktivna – kazao je.

