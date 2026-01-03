Pad Madura: Ekonomski kolaps bio ključni udarac režimu

Prema analizi uglednog The Timesa, pad Nikolasa Madura nije bio iznenadan slom, već spor i gotovo neizbježan raspad sistema koji je godinama opstajao zahvaljujući represiji, strahu i kontroli sigurnosnog aparata. Ono što je na kraju srušilo Madura nije bila samo opozicija ili međunarodni pritisak, već činjenica da je izgubio kontrolu nad ključnim polugama vlasti koje su ga do tada održavale na čelu Venecuele.

Maduro je naslijedio vlast 2013. godine, nakon smrti Huga Cháveza, ali nikada nije uspio izgraditi lični autoritet ni političku legitimnost kakvu je imao njegov prethodnik.

Tramp: Razgovarali smo s potpredsjednicom, spremna je sve provesti, opoziciona liderka nema ni podršku ni poštovanje

Kako piše The Times, od samog početka bio je „slab predsjednik na vrhu propadajuće države“, prisiljen da moć dijeli s vojskom, obavještajnim službama i partijskim oligarsima, čime je vlast postajala sve fragmentiranija.

Ekonomski kolaps bio je ključni udarac režimu. Uništena naftna industrija, hiperinflacija, nestašice osnovnih životnih namirnica i masovno siromaštvo razorili su društvo. Milioni građana napustili su zemlju, dok su oni koji su ostali gubili strah i povjerenje u državu. The Times navodi da je Maduro vremenom prestao upravljati krizom – on ju je samo administrirao, bez stvarne strategije izlaska.

Kako je ekonomska moć nestajala, Maduro je sve više posezao za represijom. Izbori su gubili svaki kredibilitet, opozicija je gušena hapšenjima i zabranama, a institucije su pretvorene u formalnu kulisu režima. Međunarodna izolacija se produbljivala, a Venecuela je postajala zavisna od uskog kruga vanjskih saveznika, bez stvarne ekonomske ili političke alternative.

Prema The Timesu, odlučujući trenutak nastupio je kada je Maduro izgubio nepodijeljenu lojalnost sigurnosnog aparata. Režim koji se oslanja isključivo na silu opstaje samo dok je ta sila koherentna. U trenutku kada su interesi vojske, obavještajnih struktura i partijskih elita počeli ići u različitim pravcima, Maduro je ostao bez stvarne kontrole nad državom.

Njegov pad, kako zaključuje The Times, predstavlja kraj jednog autoritarnog modela vlasti koji se urušio pod vlastitom težinom – ekonomskim neuspjehom, institucionalnom erozijom i potpunim gubitkom legitimiteta. Venecuela sada ulazi u neizvjestan period, ali Madurova sudbina ostaje upozorenje koliko brzo vlast zasnovana na strahu može ostati bez oslonca kada nestanu novac, lojalnost i kontrola.

Facebook komentari