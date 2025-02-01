Irfan Ribić, bh. glumac koji se izliječio uljem kanabisa: Sve ove godine trpio sam da sam ‘narkoman, budala, torabi’

Među onima koji su se oglasili i pozdravili odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o legalizaciji upotrebe kanabisa u medicinske svrhe je i bh. glumac Irfan Ribić, koji je poručio da je riječ o velikoj, ali i emotivno teškoj pobjedi.

Ribić je naveo da se raduje zbog onih kojima će ova odluka olakšati borbu protiv bolesti, ali i da osjeća ljutnju i tugu zbog onih koji nisu dočekali ovaj trenutak. Istakao je da se u ovu borbu nije uključio iz inata niti zbog politike, već iz potrebe i vjere da je humanost jača od predrasuda.

Posebno je naglasio da ga je godinama frustrirala činjenica da ljudi oboljeli od karcinoma moraju čekati administrativne procedure, potpise i dozvole, dok im je u takvom stanju najmanje važno ko je koje nacionalnosti. Dodao je da je sve ove godine pokušavao pomoći savjetima, razgovorima i ličnim iskustvom, iako je, kako kaže, često bio etiketiran i vrijeđan.

– Sve ove godine trudio sam se da svojim savjetima, razgovorom, primjerima, olakšam i pomognem ljudima na tom putu. Znajući kroz šta sam sve prošao htio sam da budem tu, u blizini, za svaki komentar. I nije mi bilo teško sve ove godine istrpjeti da sam ponekad i ‘narkoman’, ‘budala’, ‘torabi’, znajući da će doći dan kada ćemo o kanabisu zvanično pričati kao o lijeku – poručio je Ribić.

Istakao je da je sada obaveza svih da fokus ostane isključivo na pacijentima u krajnjoj potrebi, bez prevelike euforije.

Ribić je posebno izrazio zadovoljstvo činjenicom da je odluka na Vijeću ministara usvojena jednoglasno, naglasivši da to pokazuje kako je saradnja moguća kada postoji zajednički cilj. Na kraju je poručio da bi svu “popularnost” stečenu ovom pričom rado zamijenio za život bez bolova i doktora.

