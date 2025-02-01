Čovjek koji je izvlačio bh. državljana iz mora otkrio da su s njim bili supruga i dvoje male djece

Državljanin BiH je stradao jucer u Dubrovniku nakon što je otišao na plažu da napravi fotografiju, a talasi ga odnijeli u moru.

Nakon nekoliko sati njegovo tijelo je izvučeno iz mora, a Dominko Radić je bio jedan od onih koji su bezuspješno pokušali spasiti bh. državljanina.

Probleme su pravili olujni vjetar i visoki valovi, u akciju su bile uključene sve hitne službe, a pojavio se Dominko Radić, koji je ranije spasio više od 30 ljudi.

– Ovaj put je stvarno bilo, ono, grozno. More je bilo četiri do pet, na momente šest. Kad sam došao na poziciju ispod Buže dobivao sam kontradiktorne informacije i dojave. Jedni su govorili da je dijete, drugi žena. Otprilike, na račun valova i kurenta pomakao sam se malo sa strane i našao sam cipele i donji veš – ispričao je Radić.

Kaže da su ga iz lučke kapetanije upozoravali da se i on može utopiti.

– Gospođa pokojnika i dvoje male djece rekli su mi: Da, to su njegove cipele. Ponovo sam se vratio nazad, ali nisam uspio – kazao je Radić.

Facebook komentari