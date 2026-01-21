12 stranaka podržalo kandidaturu Denisa Bećirovića za Predsjedništvo BiH

Nakon provedenih unutarstranačkih procedura, svoj potpis -podrške kandidaturi dr. Denisa Bećirovića dali su predsjednici Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Naroda i pravde, Naše stranke, Narodnog evropskog saveza Bosne i Hercegovine, Bosanskohercegovačke inicijative – Kasumović Fuad, NAPRIJED! Bosna i Hercegovina, Pokreta demokratske akcije Bosne i Hercegovine, Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine, Snage naroda, Stranke penzionera – umirovljenika Bosne i Hercegovine, Prve mostarske partije i Tuzlanske alternative – naveli su iz SDP-a BiH.

Predsjednici navedenih stranaka potpisali su zajedničku platformu kojom se podržava kandidatura Denisa Bećirovića za Predsjedništvo BiH, te definiraju osnovni principi i koraci zajedničkog djelovanja.

– Dvanaest političkih stranaka podržale su kandidaturu Denisa Bećirovića na osnovu odgovornog djelovanja i postignutih rezultata u aktuelnom mandatu. Intenzivna vanjskopolitička aktivnost Bećirovića ima pozitivan uticaj na dugoročne strateške interese Bosne i Hercegovine, a posebno na jačanje vanjskopolitičke pozicije države. U složenim međunarodnim okolnostima dokazao je da ima znanje, odlučnost i diplomatske vještine da zaštiti državne interese Bosne i Hercegovine. Također, na unutrašnjopolitičkom planu uspješno je štitio državne interese Bosne i Hercegovine, što, između ostalog, potvrđuju i pravne pobjede u postupcima pred Ustavnim sudom BiH. U kriznim situacijama pokazao je sposobnost da institucionalnim putem čuva mir, sigurnost i ustavni poredak države. Predsjednici dvanaest stranaka su iskazali uvjerenje u novu pobjedu Bosne i Hercegovine i dr. Denisa Bećirovića, te su pozvali i druge političke subjekte da podrže njegovu kandidaturu – naveli su iz SDP-a BiH.

