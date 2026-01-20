“I oni su te odbili Trampe”

…rekao je danas zamjenik norveškog ministra vanjskih poslova Andreas Motzfeldt Kravik, izvijestio je Reuters.

Trump je prethodno poslao pismo nekolicini čelnika desetaka zemalja u kojem ih poziva da sudjeluju u Mirovnom odboru, kojim bi Trump predsjedavao doživotno , a čiji bi mandat zemalja članica bio ograničen na tri godine, osim ako ne plate po milijardu dolara za financiranje aktivnosti Odbora, koji bi dobio stalno članstvo.

„Jednostavno nudi stalno članstvo partnerskim zemljama koje pokazuju duboku predanost miru, sigurnosti i prosperitetu“, rekla je Bijela kuća na Platformi X.

Neki su čelnici dali nejasne odgovore, a talijanski premijer Giorgio Meloni rekao je da je njezina zemlja “spremna učiniti svoj dio”, dok je kanadski premijer Mark Carney rekao da se Ottawa “u načelu” složila, napominjući da je potrebno više detalja.

S druge strane, francuski predsjednik Emmanuel Macron ne planira prihvatiti poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa da se pridruži predloženom Mirovnom odboru, rekao je za Bloomberg izvor blizak francuskom čelniku.

Izrael je javno kritizirao američku administraciju kada je kabinet premijera Netanyahua odbacio Trumpov sastav Izvršnog odbora za Gazu, rekavši da nije u skladu s izraelskom politikom.

Uključivanje takozvane “povelje” u pozivno pismo izazvalo je zabrinutost kod nekih europskih vlada da bi nova inicijativa mogla potkopati rad Ujedinjenih naroda, koje je Trump prethodno optužio da ne podržavaju njegove napore za okončanje sukoba diljem svijeta.

Facebook komentari