BH. METEOROLOG, NEDIM SLADIĆ: Evo kada će se povući trenutna hladna zračna masa koja vlada iznad naših područja

Objavljeno prije 48 minuta

On je putem društvenih mreža poručio kako nema razloga za paniku.

Poznati bh. meteorolog Nedim Sladić objavio je drugačiju prognozu u odnosu na pojedine strane meteorološke servise.

Oni su najavljivali “sibirske oluje” i ekstremne hladnoće, dok Sladić poručuje da ostatak januara neće biti nimalo dramatičan.

“Iskreno, ne očekujem ništa neuobičajeno i atipično za januar po pitanju vremena u narednom periodu. Uopćeno, djeluje na prvu kao da kontriram svima unazad 14 dana, ali zaista trenutno ne vidim niti jedan jasan i dovoljno snažan signal koji nas gura u pravu zimu”, napisao je Sladić.

Sladić ističe da će se trenutna hladna zračna masa koja vlada iznad naših područja, povući do sredine sedmice. S njom će oslabiti i zračni pritisak.

Umjesto okivanja u led, Sladić prognozira promjenu vremena koja donosi naoblaku i padavine.

“Početnu vedrinu, koja je po kotlinama i riječnim dolinama često maskirana u nisku naoblaku, mijenjat će sve dominantniji oblaci, a prema kraju radne sedmice i padavine”, pojašnjava meteorolog.

Što se tiče februara, mjeseca u kojem strani modeli “vide” prodor sibirske hladnoće, Sladić ostaje oprezan.

“O februaru je još rano, za sada, bilo šta reći”, zaključio je Sladić.


