Alisa Mutap izgubila spor protiv Muriza Memića: Tražila 3.000 KM odštete, sada mora platiti skoro 2000 KM

Općinski sud u Sarajevu odbacio je tužbu Alise Ramić Mutap za klevetu protiv Muriza Memića, oca Dženana Memića.

Ovu informaciju objavila je grupa Pravda za Dženana Memića na društvenim mrežama.

Ramić je u tužbi tražila da joj Murzi Memić isplati 3.000 KM na ime nematerijalne štete “radi pretrpljenih duševnih bolova usljed povrede ugleda i časti koje je pretrpila zbog intervjua koji je dao Muriz jednom novinaru.

Ona je tražila je i zateznu kamatu od dana podnošenja tužbe do konačne isplate kao i plaćanje troškova parničkog postupka u roku od 30 dana od donošenja presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

U tužbi je zada traženo da se presuda objavi u jednom od dnevnih listova u Bosni i Hercegovini koji je dostupan na cijeloj teritoriji BiH.

Općinski sud u Sarajevu odbacio je tužbu i naložio Alisi Ramić da plati troškove parničnog postupka u iznosu od 1.928,16 KM u roku od 30 dana.

