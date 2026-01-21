BiH

Alisa Mutap izgubila spor protiv Muriza Memića: Tražila 3.000 KM odštete, sada mora platiti skoro 2000 KM

21.0K  
Objavljeno prije 1 sat

Općinski sud u Sarajevu odbacio je tužbu i naložio Alisi Ramić da plati troškove parničnog postupka u iznosu od 1.928,16 KM u roku od 30 dana

Općinski sud u Sarajevu odbacio je tužbu Alise Ramić Mutap za klevetu protiv Muriza Memića, oca Dženana Memića.

Ovu informaciju objavila je grupa Pravda za Dženana Memića na društvenim mrežama.

Ramić je u tužbi tražila da joj Murzi Memić isplati 3.000 KM na ime nematerijalne štete “radi pretrpljenih duševnih bolova usljed povrede ugleda i časti koje je pretrpila zbog intervjua koji je dao Muriz jednom novinaru.

Ona je tražila je i zateznu kamatu od dana podnošenja tužbe do konačne isplate kao i plaćanje troškova parničkog postupka u roku od 30 dana od donošenja presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

U tužbi je zada traženo da se presuda objavi u jednom od dnevnih listova u Bosni i Hercegovini koji je dostupan na cijeloj teritoriji BiH.

Općinski sud u Sarajevu odbacio je tužbu i naložio Alisi Ramić da plati troškove parničnog postupka u iznosu od 1.928,16 KM u roku od 30 dana.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh