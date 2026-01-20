Enis Bešlagić se oglasio iz bolnice: „To je odnijelo mnoge naše ljude sa estrade“

Međutim, njegova namjera nije bila da izazove strah, već da javnost podsjeti na nešto što često stavljamo na stranu, a to je briga o zdravlju.

– Ja sam to želio da uradim jer su uglavnom sve objave na društvenim mrežama takve da poručuju – svi smo super, sve je divno i krasno. Onda sam nekako poželio da sve te ljude koji me prate malo podsjetim na zdravlje, kako na svoje, tako i na njihovo. Prevencija je jako bitna – poručio je Bešlagić,piše N1

Glumac je istakao i važnost preventivnih pregleda, što je osjetio na svojoj koži.

– Otišao sam preventivno da uradim neke preglede, gastroskopiju i kolonoskopiju. To su pregledi koje ne možete da obavite običnim ultrazvukom, nego zaista morate kamerom sve detaljno da pregledate. Bio sam sretan što sam to uradio na vrijeme, jer su otkriveni neki sitni detalji koji su lako rješivi kad se otkriju na vrijeme – rekao je Enis, kako piše Blic, i dodao:

– Nažalost, vidimo da su te iste stvari odnijele mnoge naše ljude, i sa estrade i iz svijeta, samo zato što se nisu na vrijeme pregledali. Želio sam time da stavim akcenat na to i da malo zapitam ljude. Poslije su mi mnogi rekli: „Moram i ja to da uradim“. Drago mi je da je to tako odjeknulo.

Facebook komentari