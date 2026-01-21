SAD više nisu glavno tržište: Nezapamćen skok bh. vojne industrije, novo veliko tržište na Bliskom Istoku

Prema podacima do kojih je došao BiznisInfo.ba, u decembru je izvezeno 103,8 miliona KM oružja i municije, što predstavlja rast od čak 600 posto u odnosu na novembar, kada je izvoz iznosio oko 17 miliona KM.

Ovakav mjesečni rezultat nema presedana u historiji domaće vojne industrije i ukazuje da sektor ulazi u novu fazu razvoja.

Šta stoji iza ogromnog skoka?

BiznisInfo.ba ekskluzivno saznaje da je ključni razlog ovakvog rasta početak velikih isporuka za Irak.

Obim tih isporuka bio je toliki da je Irak postao najveće pojedinačno izvozno tržište bh. namjenske industrije, čime su Sjedinjene Američke Države pale s prvog mjesta.

Podsjetimo, pojedine domaće kompanije – među njima i Igman Konjic – ranije su tokom godine najavile uspostavljanje saradnje s Irakom, a decembarski podaci potvrđuju da su konkretne isporuke sada realizovane.

Preokret nakon slabijih mjeseci

Zanimljivo je da je, posmatrano tokom prvih 11 mjeseci 2025. godine, izvoz oružja i municije bio nešto niži nego u istom periodu prethodne godine, što je izazvalo zabrinutost da sektor gubi zamah.

Međutim, snažan decembarski rezultat potpuno je promijenio sliku. Ukupan izvoz oružja i municije u 2025. godini dostigao je oko 476 miliona KM, što je oko 16 posto više nego u 2024. godini.

Još 141 milion KM srodnih proizvoda

Pored oružja i municije, BiH je tokom 2025. izvezla i dodatnih oko 141 milion KM proizvoda srodne namjene, koji se statistički vode odvojeno.

Riječ je o proizvodima poput:

eksploziva

pirotehnike

šibica

pirofornih legura

zapaljivih preparata

Ovi proizvodi dodatno potvrđuju širinu i kapacitet domaće namjenske industrije.

Zašto je ovo posebno važno?

Značaj ovog rezultata ne ogleda se samo u iznosima, već i u diverzifikaciji izvoznih tržišta.

U prethodnim godinama najveći dio bh. izvoza namjenske industrije išao je prema firmama iza SAD-a i Češke, odakle je roba dalje bila usmjeravana prema Ukrajini.

Otvaranjem iračkog tržišta, bh. kompanije dobile su novo, veliko i stabilno tržište koje:

nije direktno vezano za američke carine

ne zavisi od rata u Ukrajini

smanjuje geopolitičke i tržišne rizike

To domaćoj vojnoj industriji daje veću dugoročnu sigurnost i stabilnost, ali i prostor za dalja ulaganja i rast proizvodnih kapaciteta.

