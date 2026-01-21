“Trampe, neću popustiti”

Starmer je danas najavio da će premijerka Danske Mette Frederiksen u četvrtak stići u London u službeni bilateralni posjet.

„Nema ništa bolje za poslati poruku od susreta s kolegom, jednim od svjetskih vođa“, rekao je Starmer tijekom obraćanja zastupnicima britanskog parlamenta, prenosi Politico.eu.

Ponovio je svoj stav da ” budućnost Grenlanda pripada Kraljevini Danskoj , a ne američkom predsjedniku Donaldu Trumpu”.

Starmer je rekao da se nada da će razgovori s Frederiksen “poslati poruku preko oceana da stav Velike Britanije prema teritorijalnim ambicijama američkog predsjednika ostaje nepromijenjen”.

Starmer je istaknuo da Velika Britanija neće “odustati” od Grenlanda.

„Neću popustiti. Britanija neće popustiti pred našim načelima i vrijednostima u vezi s budućnošću Grenlanda pod prijetnjama carinama . Jasno sam iznio svoj stav… Prvi je da je budućnost Grenlanda samo za narod Grenlanda i Kraljevine Danske. Drugi je da su prijetnje carinama radi pritiska na saveznike potpuno pogrešne“, ponovio je.

Dodao je da je američki predsjednik Trump u utorak kritizirao britanski sporazum o otocima Chagos s “izričitom svrhom” vršenja pritiska na Starmera zbog Grenlanda.

„Predsjednik Trump jučer je o otocima Chagos izgovorio riječi koje su se razlikovale od njegovih prethodnih riječi dobrodošlice i podrške kada sam se s njim sastao u Bijeloj kući. Te je riječi jučer upotrijebio s izričitom namjerom da izvrši pritisak na mene i Veliku Britaniju u vezi s mojim vrijednostima i načelima o budućnosti Grenlanda“, rekao je Starmer i rekao da neće promijeniti svoj stav.

