Nova opasnost na tržištu: Da li je u BiH više hiljada tona uvezenog zamrznutog mesa prodavano kao svježe?!

Prekomjeran uvoz mesa odavno zabrinjava domaće proizvođače. Međutim, ono što zabrinjava građane jeste uvoz zamrznutog mesa. Sumnja, da je dio tog mesa prodavan kao svježe, uznemirila je javnost i pokrenula nadležne institucije da reaguju. Iako je riječ mahom o prerađivačima iz Federacije, Ministarstvo poljoprivrede Srpske zatražilo je vanredne inspekcije, jer je navodno riječ o hiljadama tona.

U BiH je u proteklom periodu uvezeno više od 2.700 tona zamrznutog junećeg mesa iz Brazila, Argentine i Paragvaja, a problem koji je uznemirio javnost jeste sumnja da je dio tog mesa na tržištu prodavan kao svježe, što je direktno kršenje zakona i obmana potrošača, izvještava RTRS.

Uvoz je izvršilo devet prerađivača iz Federacije, a odmah su reagovali Kancelarija za veterinarstvo BiH i Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, koji su zatražili hitno postupanje nadležnih organa.

Prema posljednjim informacijama, u toku je inspekcijski nadzor svih prerađivača koji se bave uvozom.

Reagovalo je i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, koje je zatražilo vanrednu inspekcijsku kontrolu na teritoriji Srpske.

– Pojačan nadzor svih objekata koji se bave proizvodnjom, preradom, obradom i plasmanom, kako mesa i mesnih proizvoda, tako i mlijeka i mliječnih proizvoda, sa posebnim akcentom na bezbijednost i zdravstvenu ispravnost hrane u cilju zaštite naših potrošača, ali i posebne osvrste na samodeklarisanje tih proizvoda koji se nalaze na tržištu. Želimo da naši građani koji kupe svježe meso zaista i dobiju to svježe meso, a ne da dolazi smrzlo meso koje se odledi. Bude li se utvrdilo da i ko vrši ovakve vidove zloupotreba, biće najstrožije sankcionisan – rekao je Negoslav Lukić, pomoćnik ministra za veterinarstvo u Vladi Srpske.

Uz sumljiv kvalitet domaći uzgajivači upozoravaju na nekontrolisani uvoz svinjetine iz Evropske Unije, do kojeg je došlo zbog geopolitičkih problema sa Kinom.

