Maskirani huligani napali navijače Bubamare, letjele stolice, ima povrijeđenih

Objavljeno prije 25 minuta

Prema njihovim informacijama ima povrijeđenih lica a futsaleri i službena lica su se domah povukli u svlačionice.

Utakmica 1/4 finala Kupa BiH u futsalu između Borca iz Banja Luke i Bubamare iz Cazina prekinuta je u 17.minutu nakon što su članovi navijačke skupine Lešinari sa fantomkama na glavama i palicama u rukama “upali” u dvoranu (Borik) i napali navijače i simpatizere kluba iz Cazina, javlja Facebook stranica Futsal Bosna i Hercegovina.

Prema njihovim informacijama ima povrijeđenih lica a futsaleri i službena lica su se odmah povukli u svlačionice.

Nakon tridesetominutnog prekida, utakmica je nastavljena.

Ubrzo po nastavku utakice, Bubamara je povećala prednost na 2:0.


