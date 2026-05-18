Kako će igrati nakon ovoga: Djevojka od 54 miliona pratilaca ostavila fudbalsku zvijezdu

Real privodi sezonu za zaborav.

Kraljevi će još jednu sezonu završiti bez trofeja. Ovu godinu će željeti što prije zaboraviti i Vinisijus Žunior. Jedan od najboljih svjetskih fudbalera osim što je doživio neuspjeh sa klubom, doživio je još jedan udarac, ovaj put na privatnom planu.

Naime, Brazilac više nije u vezi sa brazilskom manekenkom Virdžinijom Fonsekom. Ovu vijest potvrdila je ultra popularna Brazilka na društvenim mrežama. Sve se dešava neposredno pred Svjetsko prvenstvo i biće zanimljivo kako će fudbalski as dočekati Mundijal.

Inače, Virdžinija Fonseka je 27-godišnja influenserica, manekenka i TV lice. Koliko je popularna govori da ovu vatrenu “vagsicu” prati preko 50 miliona ljudi na Instagramu. Fonseka je rođena u SAD-u, ali je odrasla između Brazila i Portugala.

Slovi za jednu od najpoznatijih i najuticajnijih osoba u Brazilu Njezina veza s Vinisijusom navodno je započela početkom 2025. godine. Bivša samohrana majka ima troje djece iz prethodnog braka s brazilskim muzičarem Ze Felipeom.

„Uvijek ću sebi dozvoliti da živim. Da živim nešto stvarno, bez straha, bez kalkulacija i bez toga da prestanem da budem ono što jesam. Dok smo bili zajedno, mnogo sam se posvetila, kao što se posvećujem svemu u životu. Ja sam žena koja je dozvolila sebi da živi ovu ljubav bez barijera. Tokom života sam naučila da nikada ne pregovaram o onome što je za mene neprikosnoveno. Zato, kada nešto više nema smisla, preferiram da imam zrelost da to okončam s ljubavlju. Danas smo izabrali da poštujemo put onog drugog. Vinijusu želim mnogo sreće i uspjeha“, poručila je između ostalog Brazilka.

Ono što je zanimljivo jeste da je ona bila na nedavnoj utakmici Reala protiv Ovijeda, ali čini se da je to bio samo oproštaj od fudbalskog asa.

