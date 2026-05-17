Dnevni horoskop za ponedjeljak, 18. maj: Strijelčevi u punoj snazi, biće turbulentno

Ovan
Ponedjeljak donosi snažan početak nedelje i potrebu da preuzmeš inicijativu. Imaš mnogo energije, ali je važno da ne žuriš sa odlukama i da jasno postaviš prioritete.
Bik
Fokus je na stabilnosti, finansijama i organizaciji svakodnevnih obaveza. Dobar je dan za postavljanje sigurnih temelja za naredni period.
Blizanci
Naglašena je komunikacija i dolaze novi razgovori, ideje i informacije. Pazi da ne rasipaš energiju na previše strana odjednom.
Rak
Emocije su pojačane i potrebno ti je više mira. Razgovor sa bliskom osobom može doneti olakšanje i osećaj sigurnosti.
Lav
Imaš priliku da zablistaš i dobiješ priznanje za svoj trud. Samopouzdanje ti donosi podršku okoline.
Djevica
Fokus na obaveze i detalje donosi visoku produktivnost. Dobar dan za organizaciju, ali bez pretjerane samokritike.
Vaga
Odnosi dolaze u prvi plan i moguć je važan razgovor ili kompromis. Ključ je u balansu i iskrenosti.
Škorpija
Intuicija je jaka i pomaže ti u donošenju odluka. Dobar dan za rešavanje emotivnih opterećenja.
Strijelac
Javlja se želja za promenom i novim iskustvima. Inspiracija te vodi ka konkretnim koracima naprijed.
Jarac
Fokus na ciljeve i odgovornost donosi rezultate. Važno je da ne zaboraviš odmor.
Vodolija
Dolaze nove ideje i drugačiji pogledi na situacije. Dobar dan za kreativnost i planove za budućnost.
Ribe
Intuicija i emocije su pojačane, pa ti treba više mira. Osluškuj sebe i sačuvaj unutrašnji balans.